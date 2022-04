Assurances Maghrebia : ASSUR MAGHREBIA - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2021 01/04/2022 | 18:29 Envoyer par e-mail :

AVIS DES SOCIÉTÉS ETATS FINANCIERS CONSOLIDES GROUPE « ASSURANCES MAGHREBIA S .A » Siège social : Angle 64, Rue de Palestine/ 22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite -1002 TUNIS La société ASSURANCES MAGHREBIA.SA publie, ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 15 Avril 2022. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes : M Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI (FMBZ-KPMG Tunisie ) et M Ghazi HANTOUS (Cabinet GS Audit & Advisory). BILAN CONSOLIDE (exprimé en dinars ) Actifs Notes 31/12/2021 31/12/2020 VB AMORT & PROV NET NET Actifs incorporels Ecart d'acquisition Investissements de recherche et développement Concessions, brevets, licences, marques 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 329 727 97 613 4 351 229 4 778 569 181 350 97 613 2 684 273 2 963 237 148 377 0 1 666 955 1 815 332 164 864 0 1 804 772 1 969 636 Actifs corporels Installations techniques et machines Autres installations, outillage et mobilier Acomptes versés et immobilisation corporelles en cours 1.2 1.2.1 1.2.2 8 433 952 2 059 125 12 450 10 505 528 6 591 002 1 535 605 0 8 126 607 1 842 950 523 520 12 450 2 378 920 1 926 018 497 011 950 2 423 978 Placements 1.3 Terrains et constructions Terrains et constructions d'exploitation Terrains et constructions hors exploitation 1.3.1 1.3.2 Placements dans les entreprises liées et participations Parts dans des entreprises liées Parts dans des entreprises avec liens de participation Autres placements financiers Actions et autres titres à revenu variable Obligations et autres titres à revenu fixe 1.3.3 1.3.4 Autres prêts Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes Placements représentant les provisions techniques des contrats en un 10 813 159 34 018 826 0 0 104 553 003 580 247 615 4 687 024 2 071 241 i 11 276 405 747 667 272 3 328 209 9 974 798 0 0 6 808 325 2 600 716 0 0 0 22 712 048 7 484 950 24 044 029 0 0 97 744 678 577 646 899 4 687 024 2 071 241 11 276 405 724 955 225 7 646 780 24 683 086 0 0 76 970 991 519 318 908 4 107 025 1 711 984 10 628 866 645 067 641 Part des réassureurs dans les provisions techniques Provisions pour primes non acquises (non vie) Provisions mathématiques (vie) Provisions pour sinistres (non vie) Provisions pour sinistres ( vie) Provisions d'égalisation et équilibrage (non vie) 14 346 426 7 011 335 38 324 179 10 960 981 586 785 71 229 707 0 0 0 0 0 0 14 346 426 7 011 335 38 324 179 10 960 981 586 785 71 229 707 13 129 107 4 705 421 62 802 944 6 934 883 586 785 88 159 140 Créances Créances nées d'opérations d'assurance directe Primes acquises et non émises Autres créances nées d'opérations d'assurances directes Créances nées d'opérations de réassurance Autres créances Personnel Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques Etat impôt differé Débiteurs divers 1.4 1.4.1 1.4.2 20 333 055 48 056 934 2 777 360 511 292 4 045 170 5 770 16 763 682 92 493 263 0 28 347 344 413 043 0 0 0 2 696 001 31 456 388 20 333 055 19 709 591 2 364 317 511 292 4 045 170 5 770 14 067 681 61 036 875 17 381 572 19 406 092 7 177 470 429 282 879 429 5 770 11 813 493 57 093 107 Autres éléments d'actif Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse Charges reportées Frais d'acquisition reportés Autres charges à répartir Comptes de régularisation Actif Intérêts et loyers acquis non échus Autres comptes de régularisation 32 330 987 102 812 5 677 773 0 25 195 320 5 953 022 69 259 914 5 660 997 0 0 0 402 090 0 6 063 087 26 669 989 102 812 5 677 773 0 24 793 230 5 953 022 63 196 826 31 995 059 205 624 5 389 327 64 018 21 352 153 3 379 187 62 385 367 Total de l'actif 995 934 252 71 321 366 924 612 886 857 098 870 BILAN CONSOLIDE (exprimé en dinars ) Capitaux Propres et Passifs Notes 31/12/2021 31/12/2020 Capitaux propres Capital social Réserves consolidés Résultats consolidés Total des capitaux propres Intérêts des minoritaires Part des minoritaires dans les réserves Part des minoritaires dans le résultat Total des intérêts des minoritaires Capitaux propres et intérêts des minoritaires avant résultat de l'exercice Résultat de l'exercice 2.1.1 2.2.1 2.1.2 2.2.2 2.1 2.2 45 000 000 80 100 356 29 147 123 154 247 479 17 563 918 3 997 445 21 561 363 142 664 274 33 144 567 45 000 000 64 915 188 23 130 391 133 045 580 15 786 654 2 941 856 18 728 510 125 701 842 26 072 248 Passif Provisions pour autres risques et charges Autres provisions Provisions techniques brutes Provisions pour primes non acquises Provisions mathématiques ( vie ) Provisions pour sinistres (vie) Provisions pour sinistres (non vie) Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (non vie) Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (vie) Provisions pour égalisation (non vie) Provisions pour égalisation (vie ) Autres provisions techniques (non vie) Provisions pour contrats en unités de comptes 1 586 879 1 586 879 46 125 276 348 210 800 37 662 705 186 425 824 3 994 418 9 762 085 4 886 785 1 800 010 1 949 554 11 276 405 652 093 861 1 383 484 1 383 484 44 053 724 303 257 561 26 968 293 200 398 167 3 204 579 7 685 500 4 886 785 2 583 732 3 092 940 10 628 871 606 760 151 Dettes pour dépôts en espèces reçues des cessionnaires Autres dettes Dettes nées d'opérations d'assurance directe Dettes nées d'opérations de réassurance Dépôts et cautionnements reçus Etat,organismes de sécurité sociale, collectivités publiques Créditeurs divers 2.3 2.3.1 48 330 156 7 150 218 20 523 767 857 956 4 537 766 13 452 214 46 521 921 41 785 069 10 181 391 26 944 576 759 456 7 105 863 9 705 123 54 696 408 Autres passifs Comptes de régularisation passif 271 228 271 228 699 668 699 668 TOTAL DU PASSIF 748 804 044 705 324 780 Total des capitaux propres et du passif 924 612 886 857 098 870 ETAT DE RÉSULTAT TECHNIQUE CONSOLIDE (exprimé en dinars ) Notes OPÉRATIONS BRUTES 31/12/2021 CESSIONS ET RÉTROCESSIONS 31/12/2021 OPÉRATIONS NETTES 31/12/2021 OPÉRATIONS NETTES 31/12/2020 Primes acquises Primes émises et acceptées (non vie) Primes émises et acceptées (vie) Variation de la provision pour primes non acquises (non vie) Produits de placements non vie alloués, transférés de l'état de résultat consolidé Produits de placements vie Plus values non réalisées sur placements vie Autres produits techniques Autres produits techniques (non vie) Autres produits techniques (vie) Charges de sinistres Montants payés Montants payés (non vie) Montants payés ( vie) Variation de la provision pour sinistres Variation de la provision pour sinistres (non vie) Variation de la provision pour sinistres (vie) Variation des autres provisions techniques Variation des autres provisions techniques (non vie) Variation des autres provisions techniques (vie) Participation aux bénéfices et ristournes Participation aux bénéfices et ristournes (non vie) Participation aux bénéfices et ristournes (vie) Frais d'exploitation Frais d'acquisition Frais d'acquisition (non vie) Frais d'acquisition (vie) Variation du montant des frais d'acquisition reportés Frais d'administration Frais d'administration (non vie) Frais d'administration (vie) Commissions reçues des réassureurs Commissions reçues des réassureurs (non vie) Commissions reçues des réassureurs (vie) Autres charges techniques Autres charges techniques (non vie) Autres charges techniques (vie) Charges de placements vie Produits de placements vie alloués, transférés à l'état de résultat consolidé Sous total : Résultat technique consolidé Résultat technique NON VIE Résultat technique VIE 3.1 3.2 3.3 3.4 291 630 683 202 121 820 91 580 415 (2 071 552) 14 332 317 34 325 958 266 875 204 750 202 847 1 903 (159 335 392) (161 734 992) (128 816 793) (32 918 200) 2 399 601 13 094 013 (10 694 412) (44 871 920) 2 021 716 (46 893 636) (789 839) (789 839) 0 (42 739 101) (34 399 628) (25 063 346) (9 336 283) 288 446 (8 627 919) (4 797 550) (3 830 369) 0 0 0 (8 907 481) (7 565 500) (1 341 981)

(2 967 504) (4 010 683) 77 138 663 62 956 580 14 182 083 (75 328 928) (67 549 789) (8 996 457) 1 217 319 0 0 0 0 0 0 22 052 452 42 505 119 38 784 787 3 720 332 (20 452 667) (24 478 765) 4 026 098 2 305 915 0 2 305 915 401 693 131 926 269 768 13 306 764 0 0 0 0 0 0 0 13 306 764 13 177 737 129 028 0 0 0 0 0 (37 262 104)

(38 716 786) 1 454 682 216 301 755 134 572 031 82 583 957 (854 233) 14 332 317 34 325 958 266 875 204 750 202 847 1 903 (137 282 940) (119 229 874) (90 032 005) (29 197 868) (18 053 066) (11 384 752) (6 668 315) (42 566 006) 2 021 716 (44 587 721) (388 146) (657 913) 269 768 (29 432 337) (34 399 628) (25 063 346) (9 336 283) 288 446 (8 627 919) (4 797 550) (3 830 369) 13 306 764 13 177 737 129 028 (8 907 481) (7 565 500) (1 341 981)

(2 967 504) (4 010 683) 39 876 560 24 239 794 15 636 766 190 281 274 123 081 078 70 478 995 (3 278 799) 14 563 986 29 909 605 359 551 7 595 6 773 821 (114 195 576) (102 198 435) (80 180 241) (22 018 195) (11 997 141) (9 770 209) (2 226 932) (42 094 261) (864 185) (41 230 077) (205 512) (373 885) 168 373 (28 359 842) (31 361 207) (22 903 105) (8 458 102) 277 023

Résultat technique de l'assurance et de la réassurance non vie Résultat technique de l'assurance et de la réassurance vie Produits des placements nets (non vie) Produits des placements non vie alloués, transférés à l'état de résultat technique Produits des placements vie alloués, transférés de l'état de résultat technique Autres produits non techniques Autres charges non techniques Autres produits (autres activités) Autres charges (autres activités) Résultat provenant des activités ordinaires Impôts sur le résultat exigible Impôts differé Résultat provenant des activités ordinaires après impôts Eléments Extraordinaires Résultat net de l'exercice Part de la société mère Part des actionnaires minoritaires Effets des modifications comptables Résultat net de l'exercice après modifications comptables 4.1 4.2 4.3 4.4 24 239 794 15 636 766 17 451 241 (14 332 317) 4 010 683 (4 692) (431 948) 1 170 710 (2 441 288) 45 298 947 (11 302 817) 5 770 34 001 901 (857 333) 33 144 567 29 147 123 3 997 445 0 33 144 567 22 079 386 13 682 054 16 676 860 (14 563 986) 3 184 397 212 764 (794 488) 1 383 843 (2 422 835) 39 437 994 (11 054 583) 5 770 28 389 181 (2 316 934) 26 072 248 23 130 391 2 941 856 293 483 26 365 731

Toute l'actualité sur ASSURANCES MAGHREBIA SA 18:29 ASSURANCES MAGHREBIA : ASSUR MAGHREBIA - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2021 PU 18:18 ASSURANCES MAGHREBIA : ASSUR MAGHREBIA - Etats financiers annuels individuels au 31/12/202.. PU 25/03 ASSURANCES MAGHREBIA : ASSUR MAGHREBIA - Assemblée générale ordinaire du 15/04/2022 PU 25/03 ASSURANCES MAGHREBIA SA : Assemblée générale ordinaire CO 20/01 ASSURANCES MAGHREBIA SA : Chiffre d'affaires 4è trimestre CO 2021 ASSURANCES MAGHREBIA SA : Chiffre d'affaires 3è trimestre CO 2021 ASSURANCES MAGHREBIA SA : Rapport Semestriel CO 2021 ASSURANCES MAGHREBIA SA : Dividendes CO 2021 ASSURANCES MAGHREBIA SA : Compte-rendu de l'Assemblée générale CO 2021 ASSURANCES MAGHREBIA SA : Compte-rendu de l'Assemblée générale CO