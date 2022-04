Assurances Multirisques Ittihad : AMI SA (Hors Cote) - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/03/2022 19/04/2022 | 15:44 Envoyer par e-mail :

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS Société Assurances Multirisques Ittihad AMI Assurances (S.A) Siège Social : Cité les Pins Les Berges du Lac II 1053 Tunis La Société « AMI Assurances » publie ci‐dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 1er trimestre 2022. Eléments T1 2022 T1 2021 31/12/2021 Vie 3 325 1 218 8 218 Incendie, Risques Divers & Spéciaux 1 142 1 984 4 096 Transport 441 423 1 258 Santé 1 122 1 246 4 644 Automobile 33 251 32 545 125 379 Non Vie 35 957 36 199 135 377 Total 39 282 37 417 143 595 Primes émises nettes Eléments T1 2022 T1 2021 31/12/2021 Vie 235 156 1 306 Incendie, Risques Divers & Spéciaux 853 1 771 2 823 Transport 259 364 1 773 Santé 0 0 0 Automobile 407 481 1 573 Non Vie 1 520 2 616 6 169 Total 1 755 2 772 7 475 Primes cédées Eléments T1 2022 T1 2021 31/12/2021 Vie 774 427 2 576 Incendie, Risques Divers & Spéciaux 70 117 698 Transport 68 611 1 220 Santé 974 1 361 3 705 Automobile 21 430 17 150 105 384 Non Vie 22 542 19 239 111 006 Total 23 316 19 666 113 582 Sinistres réglés Éléments T1 2022 T1 2021 31/12/2021 Commissions 5 055 4 427 14 181 Total 5 055 4 427 14 181 Éléments T1 2022 T1 2021 31/12/2021 Produits de placements dont revenus financiers 6 421 4 083 20 641 6 421 4 083 19 834 Remarque : Les indicateurs au 31/12/2021 relatifs à l'exercice 2021 restent provisoires jusqu'à approbation des états financiers par l'Assemblée Générale Ordinaire. I‐ BASES RETENUES POUR L'ELABORATION DES INDICATEURS SEMESTRIELS : Les indicateurs sont arrêtés par référence aux principes et aux conventions comptables prévus par la loi n°96‐112 du 30‐12‐1996 portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité et des principes comptables prévus par les normes sectorielles des entreprises d'assurances et/ou de réassurance (NCT n° 26 à 31). Les principes comptables les plus significatifs : Les Primes émises : sont comptabilisées dès la prise d'effet des garanties prévues au contrat d'assurance ; c'est‐à ‐dire à la signature de celui‐ci même si le montant de la prime n'a pas encore fait l'objet d'un encaissement par la Compagnie. Les Primes cédées : Le fait générateur de la comptabilisation des primes cédées est la comptabilisation des primes émises. Selon la nature des traités de réassurance, la mesure du revenu cédé et par conséquent l'enregistrement des opérations peuvent être réalisés lors de l'émission de la prime ou à l'issue d'une période déterminée. Charges de commissions : S'agissant des commissions d'acquisition de contrats, le fait générateur de leur constatation est la comptabilisation des primes émises au titre des contrats conclus. Charges de sinistres déclarés en cours (sinistres payés et provisions pour sinistres à payer en cours) : La charge de sinistres comprend les montants payés au titre de l'exercice pour les sinistres déclarés au cours de l'exercice, ainsi que la provision pour sinistres à payer, qui correspond au coût total estimé que représentera pour la Compagnie le paiement de tous les sinistres survenus au cours de l'année jusqu'à la fin de l'exercice. La constatation des produits des placements : Les produits de placements englobent les revenus des placements immobiliers, les revenus financiers des valeurs mobilières, et des autres placements (prêts, dépôts et autres). Ils sont évalués par catégorie de placement, conformément aux principes prévus par la norme comptable relative aux placements dans les entreprises d'assurance et/ou de réassurance (NCT n° 31) II‐FAITS SAILLANTS  Au 31.03.2022, le chiffre d'affaires global de la compagnie s'est établi à 39.3 MD contre 37.4 MD au 31.03.2021, soit une augmentation de 5%.

 L'assurance non‐vie affiche un chiffre d'affaires de 36.0 MD contre 36.2 MD au 31.03.2021, soit une régression de 0.7%, qui provient essentiellement du maintien d'une politique de souscription sélective.

 Les primes émises vie progressent de 173% passant de 1.2 MD au 31.03.2021 à 3.3 MD au 31.03.2022, grâce à l'accélération de la bancassurance et du dynamisme des agents généraux.

 Les primes cédées ont diminué de 1.0 MDT passant de 2.8 MDT au 31.03.2021 à 1.8 MDT au 31.03.2022.

 Les sinistres réglés totalisent 23.3 MD contre 19.7 MD au 31.03.2021 soit une augmentation de 18.6% qui provient principalement de la hausse des règlements de la branche automobile de 4.3 MD. Cet accroissement des règlements s'explique par la volonté de la compagnie d'améliorer encore sa qualité de service.

 Les produits financiers ont augmenté de 2.3 MD, passant de 4.1 MD au 31.03.2021 à 6.4MD au 31.03.2022.

