Assure Holdings Corp. est un fournisseur de services externalisés de surveillance neurophysiologique peropératoire (IONM) et de neurologie à distance. La société propose un ensemble de services cliniques et opérationnels pour aider les chirurgiens et les établissements médicaux pendant les procédures invasives. Son outil IONM est utilisé dans divers domaines chirurgicaux, tels que la neurochirurgie, la colonne vertébrale, le cardiovasculaire, l'orthopédie, l'oto-rhino-laryngologie (ORL) et d'autres procédures chirurgicales. Ses neurophysiologistes interopératoires internes (INP) fournissent la composante technique des services IONM depuis la salle d'opération tout au long de la procédure, tandis que les praticiens superviseurs orientés vers la télésanté fournissent un niveau de redondance et d'atténuation des risques pour soutenir les INP sur place et l'équipe chirurgicale. Elle offre des services IONM, notamment la programmation de l'INP et du praticien superviseur, la surveillance en temps réel, la défense des intérêts du patient et la facturation ultérieure des services fournis. Elle fournit des services IONM à plus de 215 chirurgiens dans 129 hôpitaux et centres chirurgicaux.

Secteur Installations et services en soins de santé