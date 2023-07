ASSURED GUARANTY LTD. : UBS n'est pas inspiré par le dossier

Assured Guaranty Ltd. est une société de portefeuille. La société, par le biais de ses filiales, fournit des produits de protection du crédit et des services de gestion d'actifs. Ses secteurs d'activité sont l'assurance et la gestion d'actifs. Dans le secteur de l'assurance, la société applique son jugement en matière de souscription de crédit, ses compétences en gestion des risques et son expérience des marchés financiers principalement pour proposer une assurance de garantie financière qui protège les détenteurs de titres de créance et d'autres obligations monétaires contre les défauts de paiement prévus. Elle commercialise son assurance de garantie financière directement auprès des émetteurs et des souscripteurs de titres de financement public et de financement structuré, ainsi qu'auprès des investisseurs dans ces obligations. Elle garantit des obligations émises principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni et garantit également des obligations émises dans d'autres pays et régions, notamment en Europe occidentale, au Canada et en Australie. Le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion d'actifs, par l'intermédiaire de sa filiale, Assured Investment Management LLC.