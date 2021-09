Assystem : Invest Securities rehausse sa cible

Invest Securities réaffirme son conseil 'achat' sur Assystem avec un objectif de cours rehaussé de 35,4 à 37 euros, après la publication par la société d'ingénierie de résultats semestriels de bonne facture, marqués par une marge d'EBITA complètement normalisée.



'L'annonce la plus surprenante est finalement la volonté du groupe de se séparer d'un périmètre d'environ 90 millions d'euros de CA (17% du CA attendu pour 2021) afin de se recentrer sur son coeur de métier nucléaire', pointe l'analyste.



'Si le cours a peu réagi hier (+1,3%) et si l'impact financier dépendra du prix de cession, cet élément ajoute des catalyseurs -à notre sens positifs- sur le dossier', poursuit Invest Securities, dont le relèvement des attentes demeure cependant modéré.



