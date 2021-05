Assystem : Invest Securities n'est plus à 'achat'

Invest Securities dégrade sa recommandation sur Assystem de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours quasi-inchangé à 31,2 euros (contre 31,3 euros précédemment), le potentiel de hausse apparaissant selon lui 'consommé' sur le titre.



'Le CA du premier trimestre 2021 apparait en ligne avec notre attente, à 127,9 millions d'euros contre 126,7 millions attendu. Le nucléaire demeure la locomotive du groupe tandis que les autres activités restent à la traîne', note l'analyste.



En outre, le bureau d'études souligne que 'les cessions des participations minoritaires dans Framatome et Expleo, qui demeurent des leviers de création de valeur, n'interviendront pas à court terme'.



