Assystem : Invest Securities reste à 'achat', réduit sa cible

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Assystem avec un objectif de cours ajusté de 32,3 à 31,3 euros, jugeant que le groupe manque de catalyseurs à court terme, malgré une sous-valorisation à son sens excessive.



'Après le redressement de l'activité d'ingénierie d'infrastructures, le levier essentiel de création de valeur sur Assystem dans les prochaines années est la cession des participations détenues dans Expleo (38,2%) et Framatome (5%)', estime l'analyste.



Selon lui, ces cessions permettraient éventuellement de réaliser des plus-values et surtout d'enlever la décote de holding (-15% retenus par IS), mais elles n'interviendront pas dans les prochains mois (second semestre 2022 au plus tôt pour Framatome, 2024-25 pour Expleo).



