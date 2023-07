ASSYSTEM : objectif de cours rehaussé chez Stifel

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Assystem avec un objectif de cours rehaussé de 55 à 58 euros, dans le sillage d'une projection d'EBIT relevée de 4% au lendemain d'un point d'activité de la société d'ingénierie pour le deuxième trimestre.



Le broker pointe un fort niveau d'activité dans le nucléaire, avec une croissance organique de 16% tirée par une base de comparaison favorable, une performance meilleure que budgété initialement sur la base installée et une dynamique solide au Royaume-Uni.



Stifel pointe aussi le relèvement par Assystem de ses objectifs annuels, alors que 'la croissance dans le secteur nucléaire devrait rester vigoureuse sur les prochains trimestres aux environs de 15%'.



