ASSYSTEM: Assystem a acquis 99% du capital de la société indienne d'ingénierie Stup Consultants Private Limited (« STUP »)

Assystem a acquis 99% du capital de la société indienne d’ingénierie

Stup Consultants Private Limited (« STUP »)

Paris-La Défense, le 1er juillet 2021, 8h30 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), acteur majeur de l’ingénierie, annonce la réalisation le 30 juin 2021 de l’acquisition de 99% du capital de STUP, initialement prévue fin mai 2021.

Comme indiqué dans le communiqué du 8 mars 2021 annonçant la conclusion d’un accord d’acquisition entre Assystem et les actionnaires de la société, STUP réalise de l’ordre de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et emploie 1.100 salariés répartis sur l’ensemble du territoire de l’Inde. La société est un des principaux acteurs indiens de l’ingénierie d’infrastructures de transport (autoroutes, infrastructures ferroviaires, réseaux métropolitains et terminaux d’aéroports).

Le prix d’acquisition des 99% est compris entre 21 et 22 millions d’euros et prend en compte une trésorerie nette d’endettement estimée à un montant proche de 1 million d’euros. Il est soumis, comme il est usuel en la matière, à ajustement de prix fonction du montant arrêté à la date d’acquisition de la trésorerie/de l’endettement net(te) et de certains éléments de besoin en fonds de roulement.

L’acquisition de STUP par Assystem vise trois objectifs :

tirer parti, en s’appuyant sur les moyens humains et les références de STUP, de la croissance soutenue du marché de l’ingénierie d’infrastructures en Inde ;

disposer d’une base indienne existante et solide pour mettre ses capacités mondialement reconnues d’ingénieriste nucléaire au service des différents acteurs du programme de construction de nouvelles centrales nucléaires décidé par le gouvernement indien ;

renforcer, grâce aux équipes de STUP, l’expertise et les capacités en matière d’ingénierie d’infrastructures non nucléaires du Groupe, au bénéfice de son développement international.





A propos d’Assystem

Assystem est un groupe international d'ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis plus de 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée à Euronext Paris.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

