BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 5 juillet 2023,

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ASSYSTEM S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY) à Kepler Cheuvreux, en date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 302 titres

1 055 363.37 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 354

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 762

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 70 812 titres pour 3 094 609.21 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 78 288 titres pour 3 436 300.65 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 778 titres

713 671.93 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 472

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 786

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 53 711 titres pour 2 014 097.44 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 53 365 titres pour 2 009 037.52 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 970 titres

923 444.41 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Dans les 12 pays où le Groupe est présent, ses 6 500 experts sont au service du développement de la production et des usages de l’électricité décarbonée de source nucléaire ou renouvelable et de l’hydrogène vert.

Le Groupe, fort de ses plus de 50 ans d’expérience dans des secteurs hautement régulés sous fortes contraintes de sûreté et de sécurité, propose à ses clients des services et solutions d’ingénierie et digitaux leur permettant d’optimiser le coût et la performance des infrastructures complexes ainsi mises en œuvre, durant tout leur cycle de vie.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACT

MalèneKorvin

Directrice financière

Tél : 01 41 25 29 00

Pièce jointe