ASSYSTEM: Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 : +6,1% en organique

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 : +6,1% en organique

Nucléaire : très forte dynamique en France et au Royaume-Uni (+9, 0 % en organique )

ET&I : bonne tenue des activités en France

Paris-La Défense, le 4 mai 2021, 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), groupe international d’ingénierie, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021, clos le 31 mars.

Avertissement

Le chiffre d’affaires de l’activité Staffing, précédemment identifié de façon spécifique dans les communications relatives au chiffre d’affaires d’Assystem, est à compter du 1er janvier 2021 intégré dans celui des activités Energy Transition & Infrastructures (ET&I). Il ne comprend historiquement aucun chiffre d’affaires ressortant de l’ingénierie nucléaire.

Pour faciliter les comparaisons de chiffres d’affaires avec les périodes précédentes, celui de l’activité Staffing sera cependant rappelé à titre accessoire dans les publications relatives au chiffre d’affaires d’Assystem durant l’exercice 2021.

En conséquence, le chiffre d’affaires consolidé d’Assystem est maintenant réparti entre « Nucléaire » et « ET&I ».

Par ailleurs, le Groupe présentera dorénavant son information sectorielle (en particulier au regard du ROPA) en distinguant celle relative à ses opérations, regroupées sous l’appellation « Assystem Opérations », et celle relative au « Holding ».

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2021

et variations par rapport à 2020 (non audité)

En millions d'euros T1 2020 T1 2021 Variation

totale Variation

organique* Groupe 122,9 127,9 +4,1% +6,1% Nucléaire 74,5 81,8 +9,8% +9,0% ET&I** 46,6 46,1 -1,1% +1,7% Divers*** 1,8 - - -

* A périmètre comparable et taux de change constant.

** Dont un chiffre d’affaires Staffing de 10,9 M€ au 1er trimestre 2020 et 9,7 M€ au 1er trimestre 2021.

*** Activité déconsolidée depuis le 1er juillet 2020.

Au 1er trimestre 2021, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 127,9 millions d’euros en croissance de +4,1%, dont +6,1% en organique, -0,4% d’effet périmètre (lié à la cession de la société Eurosyn, classée précédemment sous la rubrique « Divers », et à l’intégration de la société britannique CRA), et -1,6% d’effet de la variation des taux de change (résultant principalement de la baisse contre Euro de l’USD et de monnaies liées à l’USD).

NUCLEAIRE

Les activités Nucléaire, à 81,8 millions d’euros (64% du chiffre d’affaires consolidé) contre 74,5 millions d’euros au 1er trimestre 2020, sont en progression de +9,8%, dont +9,0% de croissance organique, +1,7% d’effet périmètre (correspondant à l’intégration de CRA) et -0,9% d’effet de la variation des taux de change.

L’activité est très soutenue au Royaume-Uni et en France, qui bénéficie par ailleurs d’un effet de base favorable, compte tenu de l’impact de la pandémie Covid-19 sur l’activité enregistré à compter de mi-mars 2020. Elle est en retrait au Moyen-Orient, malgré un rebond du chiffre d’affaires réalisé sur le contrat KA.CARE en Arabie saoudite, du fait de la décrue sensible du chiffre d’affaires enregistré aux Emirats Arabes Unis au titre du contrat ENEC, en fin de réalisation.

ENERGY TRANSITION & INFRASTRUCTURES (ET&I)

Au 1er trimestre 2021, le chiffre d’affaires d’ET&I (46,1 millions d’euros) est en léger repli de 1,1% par rapport à celui enregistré au 1er trimestre 2020, dont +1,7% de croissance organique et -2,8% d’effet de la variation des taux de change. Le niveau d’activité est en progrès sensible en France, en particulier en Défense et au service des clients en Project management et intégration de systèmes. Le chiffre d’affaires Staffing reste affecté par les fermetures de frontières et l’évolution des taux de change.

PROJET D’ACQUISITION DE LA SOCIETE D’INGENIERIE STUP CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

Assystem a conclu début mars 2021 un accord portant sur l’acquisition, sous réserve de la satisfaction de conditions préalables usuelles en la matière, de 99% du capital de la société d’ingénierie indienne STUP Consultants Private Limited (1). Cependant, en raison de l’évolution de la situation sanitaire en Inde, il est probable que la finalisation de l’acquisition ne puisse pas avoir lieu à fin mai 2021.

CALENDRIER FINANCIER 2021

27 mai : Assemblée générale des actionnaires

29 juillet : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2021

semestre 2021 15 septembre : Résultats semestriels 2021 – Réunion de présentation le 16 septembre à 8h30

28 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est un groupe international d'ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis plus de 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée sur Euronext Paris.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances

Tél. : 01 41 25 28 07







Anne-Charlotte Dagorn

Directrice de la communication

acdagorn@assystem.com

Tél. : 06 83 03 70 29 Agnès Villeret

Relations investisseurs - Komodo

agnes.villeret@agence-komodo.com

Tél. : 06 83 28 04 15





(1) Cf communiqué de presse diffusé le 8 mars 2021.

Pièce jointe