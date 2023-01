ASSYSTEM: Direction générale et direction financière d'Assystem

Direction générale et direction financière d’Assystem

Paris La Défense, le 24 janvier 2023 à 18h00 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY).

Le Conseil d’administration d’Assystem tenu ce jour a nommé Stéphane Aubarbier, actuellement Directeur Général des Opérations, Directeur Général Délégué d’Assystem S.A. à effet du 1er février 2023, et pris acte de la démission de Philippe Chevallier de son mandat de Directeur Général Délégué Finances d’Assystem S.A. à effet de cette même date.

Dominique Louis, Président-Directeur Général d’Assystem, et les membres du Conseil ont remercié Philippe Chevallier pour son engagement, son professionnalisme et ses réalisations pendant les 8 années qu’il vient de passer au service d’Assystem. Il sera Conseiller du Président jusqu’au 30 juin 2023, date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite.

Malène Korvin, 40 ans, rejoint Assystem le 30 janvier 2023 et est nommée Directrice Financière Groupe, rapportant au Directeur Général Délégué. Diplômée d’ESCP Europe, elle a 14 ans d’expérience professionnelle, notamment comme Manager chez KPMG Transaction Services entre 2008 et 2013, puis depuis 2014 chez Europcar Mobility Group successivement Responsable des Fusions-acquisitions, Directrice de la Transformation, Directrice Financière Adjointe et Directrice Financière Groupe.

Dominique Louis, Président-Directeur Général d’Assystem, a déclaré :

« Stéphane a rejoint une des sociétés constitutives de l’Assystem d’aujourd’hui en 1990. Il dirige les équipes d’Assystem, assure la mise en œuvre de sa stratégie et le développement de ses activités depuis de nombreuses années. A 54 ans, il incarne la continuité et la permanence dans la conduite des affaires d’Assystem au service de nos clients.

Je souhaite la bienvenue à Malène, dont je suis convaincu que les compétences professionnelles reconnues garantissent un plein succès dans ses nouvelles fonctions. »

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Dans les 12 pays où le Groupe est présent, ses 6 500 experts sont au service du développement de la production et des usages de l’électricité décarbonée de source nucléaire ou renouvelable et de l’hydrogène vert.

Le Groupe, fort de ses plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement régulés sous fortes contraintes de sûreté et de sécurité, propose à ses clients des services et solutions d’ingénierie et digitaux leur permettant d’optimiser le coût et la performance des infrastructures complexes ainsi mises en œuvre, durant tout leur cycle de vie.

