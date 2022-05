ASSYSTEM : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2022

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 3 JUIN 2022

Paris, le 13 mai 2022, la société Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 3 juin 2022 à 9h30 au Centre de Conférences Etoile Saint Honoré situé au 21-25, rue Balzac, 75008 Paris.

L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 27 avril 2022 et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

Cet avis ainsi que les autres documents préparatoires à cette Assemblée Générale prévus par les articles R.225-73-1 et R.225-83 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet d’Assystem S.A : https://www.assystem.com/fr/finance/information-reglementee/.

