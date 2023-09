Résultats semestriels 2023

Chiffre d’affaires :282,5M€ (+16,9% au total et +13,9% en organique)

Résultat opérationnel d’activité ( 1 ) : 15,7 M€ (-4,3%)

: 15,7 M€ (-4,3%) Marge opérationnelle d’activité : 5,6% (-1,2pt)





ParisLa Défense, le 13septembre 2023à 17h35 – Le conseil d’administration d’Assystem S.A. (ASY – ISIN : FR0000074148), groupe international d’ingénierie, réuni ce jour, a examiné les états financiers au 30 juin 2023.

Dominique Louis, Président-directeur général d’Assystem, déclare :

« Assystem poursuit sa mission stratégique en soutenant le développement de l’énergie nucléaire en France et à travers le monde. Ce positionnement historique est plus pertinent que jamais, comme le confirme la croissance de notre activité. Si l’attraction et la fidélisationdes talents sont un enjeu majeur pour l’ensemble du secteur de l’ingénierie, l’engagement d’Assystem tant pour le climat que pour ledéveloppementde ses collaborateurs nous permet de nous démarquer de la concurrence».



CHIFFRES CLES

En millions d’euros (M€) S1 2022 S1 2023 Var. Chiffre d’affaires 241,7 282,5 +16,9% Résultat opérationnel d’activité– ROPA (1) 16,4 15,7 -4,3% En % du CA 6,8% 5,6% -1,2 pt Résultat net consolidé (2) 32,7 21,0 31/12/2022 30/06/2023 Endettement net (3) 50,9 80,6



ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT DU 1er SEMESTRE 2023

Chiffre d’affaires





Au 1er semestre 2023, la croissance du chiffre d’affaires consolidé d’Assystem atteint +16,9% à 282,5 M€ par rapport au 1er semestre 2022, dont +13,9% en organique, +3,9% d’effet périmètre (lié aux intégrations de Relsafe, LogiKal et Oreka) et -0,9% d’effet de la variation des taux de change.

Les activités Nucléaire, à 198,1 M€ contre 171,7 M€ au 1er semestre 2022, sont en progression de +15,4%, dont +15,8% de croissance organique, +0,4% d’effet périmètre et -0,9% d’effet de la variation des taux de change.

Au 1er semestre 2023, le chiffre d’affaires des activités ET&I est de 84,4 M€ contre 69,9 M€ au 1er semestre 2022. La croissance totale est de +20,6%, dont +9,1% de croissance organique, +12,3% d’effet périmètre et -0,8 % d’effet de la variation des taux de change.

Résultat opérationnel d’activité (ROPA)et EBITDA(4)





Au 30 juin 2023, le ROPA consolidé est de 15,7 M€ contre 16,4 M€ au 30 juin 2022. La marge opérationnelle d’activité s’élève à 5,6 % comme attendu, contre 6,8% au 30 juin 2022, sous l’effet de la campagne de recrutement en avance de phase. Cette campagne a été engagée dès fin 2022 pour assurer la croissance du Groupe à moyen terme.

Le ROPA d’Assystem Opérations (ensemble des opérations du Groupe hors Holding) est de 18,6 M€, soit une marge de 6,6% du chiffre d’affaires, contre respectivement 19,0 M€ et 7,9% au 1er semestre 2022.

Les frais centraux du groupe (Holding) ont un impact sur le ROPA consolidé de (2,9) M€ au 1er semestre 2023, contre (2,6) M€ au 1er semestre 2022.

L’EBITDA(4) consolidé est, hors incidence de l’application de la norme IFRS16, de 18,5 M€ au 1er semestre 2023, soit 6,5% du chiffre d’affaires, à comparer à respectivement 19,3 M€ et 8,0% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2022.

Résultat opérationnel et autres éléments du résultat net consolidé





Le résultat opérationnel consolidé du 1er semestre 2023, s’élève à 19,7 M€, contre 14,4 M€ au S1 2022. Il prend en compte un produit opérationnel non lié à l’activité à hauteur de 5,0 M€, principalement constitué de la reprise de provision relative au litige CIR de 2011 et 2012 et (1,0) M€ de charges relatives aux paiements fondés sur des actions (AGA).

La contribution d’ExpleoGroup au résultat d’Assystem, qui détient 37,22% du capital et 38,94% des instruments de quasi-fonds propres émis par la société (obligations convertibles à coupon capitalisé), est de 4,0 M€, dont (2,3) M€ de quote-part de résultat net et 6,3 M€ de coupon des obligations convertibles.

Le résultat financier ressort à 0,3 M€ contre 5,0 M€ au 1er semestre 2022. Il intègre notamment un dividende de 2,6 M€ à recevoir de Framatome et 1,5 M€ de reprise d’intérêts liée à la provision CIR 2011 et 2012 mentionnée plus haut. En sens inverse, il intègre une charge de (1,3) M€ au titre de l’application de la norme IAS 29 (traitement de l’hyperinflation) aux éléments de la situation financière consolidée relatifs à la filiale turque sans impact sur la trésorerie du Groupe et d’autres charges financières et diverses en augmentation compte tenu de la hausse des taux d’intérêts.

Le résultat net des activités poursuivies s’établit à 21,0 M€ contre 19,0 M€ au 1er semestre 2022, après prise en compte d’une charge d’impôt de (3,4) M€, contre (3,5) M€ au S1 2022.

Le résultat net consolidé s’établit à 21,0 M€, contre 32,7 M€ au 30 juin 2022 (qui incluait 13,7 M€ de résultats des activités cédées en 2022).

Informations surExpleo Group





Au 1er semestre 2023, le chiffre d’affaires d’Expleo Group s’élève à 698,6 M€ contre 617,8 M€ au 1er semestre 2022, en croissance de +13,1%.

L’EBITDA d’Expleo Group (y compris incidence d’IFRS 16) réalisé sur la période est de 66,8 M€, soit 9,6% du chiffre d’affaires consolidé (+2,3 points par rapport au 1er semestre 2022).

Le résultat net consolidé d’Expleo Group avant enregistrement du coupon capitalisé sur les instruments de quasi-fonds propres est positif de 11,6 M€, contre 7,8 M€ au S1 2022.

FREE CASH-FLOW(5)ET ENDETTEMENT NET

Compte tenu de la saisonnalité du BFR, le free cash-flow du 1er semestre 2023 hors incidence de l’application de la norme IFRS 16 est de (27,5) M€, contre (7,0) M€ au 1er semestre 2022.

L’endettement net ressort à 80,6M€ au 30 juin 2023, contre 50,9 M€ au 31 décembre 2022. La variation constatée de 29,7 M€ se décompose comme suit :

27,5 M€ d’effet du free cash-flow, dont 39,5 M€ de variation des besoins en fonds de roulement (20,2 M€ au S1 2022) résultant de l’accroissement de l’activité en particulier dans des zones géographiques à délai de paiement clients plus important,

0,6 M€ d’incidence nette des acquisitions et cessions ( 6 ) ,

, 1,6 M€ d’autres flux.





EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L’Assemblée générale du 5 juin 2023 a voté la distribution aux actionnaires d’Assystem d’un dividende de 1,0 € par action en circulation, dont le paiement a été réalisé le 7 juillet pour un montant total de 14,8 M€.

Fin juillet, le Groupe a mis en œuvre la première étape du plan de fidélisation de ses ressources-clés destiné à accompagner la croissance de ses activités, avec un premier plan d’attribution d’actions gratuites (288 250 actions).

PERSPECTIVES 2023

Concernant les activités dans la zone Pacifique, Assystem a conclu un accord de cession d’Assystem Polynésie et d’Assystem Nouvelle-Calédonie avec le management actuel de ces sociétés. Sous réserve de la levée des conditions suspensives, la réalisation de cette cession est prévue d’ici la fin de l’exercice 2023 permettant ainsi à Assystem d’achever son recentrage stratégique.

En tenant compte de cette cession, Assystem précise ses objectifs 2023 :

un chiffre d’affaires consolidé d’environ 570 M€,

et un résultat opérationnel d’activité d’environ 35 M€.

Ces objectifs s'entendent à contexte macroéconomique, géopolitique et sanitaire comparable à celui en place au premier semestre de l’exercice.

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2023

Assystem annonce mettre à disposition du public et déposera auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Rapport financier semestriel 2023 le 14 septembre après bourse. Le Rapport financier semestriel ainsi que la présentation des résultats semestriels 2023 pourront être consultés sur le site Internet du Groupe (www.assystem.com), rubrique "Finance/Information réglementée".

CALENDRIER FINANCIER 2023

14 septembre : Réunion de présentation des résultats semestriels 2023 à 8h30

26 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d'expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 6 500 experts d'Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s'engage dans le développement de l'électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l'hydrogène bas-carbone. Le Groupe contribue également à développer les usages de l'électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

ANNEXES

1/ Chiffre d’affaires et Résultat opérationnel d’activité (ROPA)

chiffre d’affaires





En millions d’euros S1 2022



S1 2023



Variation

totale Variation organique(1) Groupe 241,7 282,5 +16,9% +13,9% Nucléaire (2) ET&I (2) 171,7 198,1 +15,4% +15,8%

(1) A périmètre comparable et taux de change constant.

(2) Consolidation de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022, et des sociétésRelsafe et Oreka à compter du 1er janvier 2023.

ROPA(1)





En millions d’euros S1 2022 % du CA S1 2023 % du CA Groupe 16,4 6,5% 15,7 5,6% Assystem Opérations 19,0 7,8% 18,6 6,6% Holding (2,6) - (2,9) -

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group et MPH(0,6 M€ au S1 2022 et 0,4 M€ au S1 2023).

2/ Etats financiers

Etat de la situation financiere consolidée





En millions d'euros 31/12/2022 30/06/2023 ACTIF Goodwill 122,2 124,1 Immobilisations incorporelles 3,6 3,8 Immobilisations corporelles 11,7 12,1 Droits d'utilisation au titre de contrats de location 30,6 29,2 Immeubles de placement 1,3 1,3 Participations dans des entreprises associées 1,4 5,8 Titres Expleo Group mis en équivalence 37,1 33,6 Obligations convertibles Expleo Group 144,2 150,5 Titres et obligations convertibles Expleo Group 181,3 184,1 Autres actifs financiers (1) 141,3 145,2 Impôts différés actifs 8,3 8,1 Actif non courant 501,7 513,7 Clients et comptes rattachés 163,6 194,9 Autres créances 23,8 31,8 Actifs d'impôt courants 4,2 2,5 Autres actifs courants 1,3 3,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 28,5 23,3 Actifs classés comme détenus en vue de la vente 16,3 7,6 Actif courant 237,7 263,3 TOTAL DE L'ACTIF 739,4 777,0 PASSIF 31/12/2022 30/06/2023 Capital 15,7 15,7 Réserves consolidées 334,8 369,1 Résultat net part du Groupe 48,9 20,2 Capitaux propres part du Groupe 399,4 405,0 Participations ne donnant pas le contrôle 2,1 2,8 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 401,5 407,8 Emprunts et dettes financières 76,0 107,5 Dette locative au titre de droits d'utilisation 24,7 21,3 Engagements de retraite et avantages du personnel 19,3 17,7 Provisions non courantes 17,0 9,4 Impôts différés passifs 0,4 0,1 Passif non courant 137,4 156,0 Emprunts et dettes financières 3,4 0,3 Dette locative au titre de droits d'utilisation 7,6 9,9 Fournisseurs et comptes rattachés 35,3 37,1 Dettes sur immobilisations 0,1 0,1 Dettes fiscales et sociales 98,8 101,8 Dettes d'impôt courantes 3,3 1,7 Provisions courantes 3,3 2,8 Autres passifs courants (2) 42,4 53,4 Passifs directement liés à des actifs classés comme détenus en vue de la vente 6,3 6,1 Passif courant 200,5 213,2 TOTAL DU PASSIF 739,4 777,0

(1) Dont au 30/06/2023, titres Framatome pour 134,0 M€.

(2) Dont au 30/06/2023, 14,8 M€ de dividende à payer aux actionnaires d’Assystem.







Compte de résultat consolidé

En millions d'euros 30/06/2022



30/06/2023 Chiffre d'affaires 241,7 282,5 Charges de personnel (169,2) (203,2) Autres produits et charges d'exploitation (48,4) (55,6) Impôts et taxes (0,6) (0,5) Amortissements et provisions opérationnels courants, nets (7,7) (7,9) Résultat opérationnel d’activité 15,8 15,3 Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées 0,6 0,4 Résultat opérationnel d'activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 16,4 15,7 Produits et charges opérationnels non liés à l'activité (1,1) 5,0 Paiements fondés sur des actions (0,9) (1,0) Résultat opérationnel 14,4 19,7 Quote-part des résultats d’Expleo Group (EG) (2,7) (2,3) Quote-part des résultats de MPH GS - 0,4 Produits des obligations convertibles EG 5,8 6,3 Produits et charges financiers nets sur trésorerie et endettement (0,3) (1,8) Autres produits et charges financiers 5,3 2,1 Résultat avant impôt des activités poursuivies 22,5 24,4 Impôt sur les résultats (3,5) (3,4) Résultat net des activités poursuivies 19,0 21,0 Résultat net des activités cédées 13,7 - Résultat net consolidé 32,7 21,0 dont : Part du Groupe 32,4 20,2 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 0,3 0,8

Tableau de flux de trésorerie consolide





En millions d'euros 30/06/2022



30/06/2023



ACTIVITE ROPA incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 16,4 15,7 Amortissements et provisions opérationnels courants, nets 7,7 7,9 EBITDA 24,1 23,6 Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité (20,2) (39,5) Impôts versés (4,2) (3,6) Autres flux 1,1 0,5 Flux nets de trésorerie opérationnels des activités cédées (1,2) - Flux nets de trésorerie liés à l'activité (0,4) (19,0) Dont : - activités poursuivies 0,8 (19,0) - activités cédées (1,2) - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations, nettes de cessions, dont : (1,8) (3,4) Acquisitions d'immobilisations (1,9) (3,4) Cessions d'immobilisations 0,1 - Free cash-flow (2,2) (22,4) Dont : - activités poursuivies (0,9) (22,4) - activités cédées (1,3) - Acquisitions de titres de sociétés, nettes de trésorerie acquise - (5,7) Autres mouvements nets - (0,7) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités cédées



26,0 1,2 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement 24,2 (8,6) Dont : - activités poursuivies (1,8) (9,8) - activités cédées 26,0 1,2 OPERATIONS DE FINANCEMENT Produits et charges financiers nets reçus (versés) (2,3) (2,0) Tirage sur le crédit renouvelable - 29,0 Remboursements d'emprunts et variations des autres dettes financières (17,0) (0,8) Remboursement de la dette locative au titre de droits d’utilisation* (4,8) (5,1) Autres mouvements sur capitaux propres de la mère (0,1) 0,3 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (24,2) 21,4



Variation de la trésorerie nette (0,4) (6,2)

*Incluant la charge financière.

3/ Évolutionde l’endettementnet

En millions d’euros – Hors IFRS 16 Endettement net au 31/12/2022 50,9 Free cash-flow 27,5 Incidence nette des cessions & acquisitions 0,6 Autres flux 1,6 Endettementnet au 30/06/2023 80,6

4/ Informations sur le capital

Nombre de titres Au 31/12/2022 Au 31/08/2023 Actions ordinaires émises 15 668 216 15 668 216 Actions d’autocontrôle 833 400 791 353 Actions gratuites et de performance en circulation 268 425 511 900 Nombre moyen pondéré d’actions 14 812 512 14 838 480 Nombre moyen pondéré d’actions dilué 15 080 937 15 100 055

Actionnariat au 31 août 2023

En pourcentage Actions Droits de vote effectifs HDL Development (1) 57,93% 74,59% Public (2) 36,79% 25,41% Autocontrôle 5,28% -

(1) HDL Development est une holding contrôlée à 95,65% par Dominique Louis, président-fondateur d'Assystem, au travers notamment de la société HDL, elle-même détentrice de 0,85% du capital d’Assystem.

(2) Comprend 0,85% détenus par HDL.

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group & MPH (0,6M€ au S1 2022 et 0,4 M€ au S1 2023).

(2) Dont quote-part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle : 0,3 M€ au S1 2022 et 0,8 M€ au S1 2023, soit un résultat net part du Groupe de 32,4 M€ au S1 2022 (qui incluait 13,7 M€ de résultats des activités cédées en 2022) et 20,2 M€ au S1 2023.

(3) Dettes financières moins trésorerie et équivalents de trésorerie, hors IFRS 16.

(4) ROPA hors incidence de l’application de la norme IFRS 16 (soit 23,6 M€ au S1 2023) augmenté des dotations nettes aux provisions et aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles liés à l’activité hors incidence de l’application de la norme IFRS 16.

(5) Flux nets de trésorerie liés à l’activité sous déduction des acquisitions d’immobilisations, nettes de cessions.

(6) Dont un impact sur l’endettement de (5,1) M€ retraité du différé de paiement lié à la cession du Staffingpour les cessions et de 5,7 M€ pour les acquisitions.

Pièce jointe