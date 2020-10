ASSYSTEM : plus optimiste sur sa rentabilité et moins sur son activité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires d’Assystem a reculé de 1,2% à 115,2 millions d'euros. En organique, le groupe d'ingénierie a enregistré un repli de 1,1% de son activité. Le chiffre d’affaires d’E&I (106,6 millions d'euros) est en croissance de 2,3%, dont +0,1% en organique. Le chiffre d’affaires Staffing, durablement affecté par les fermetures de frontières qui résultent de la pandémie, a baissé de 13,2% en organique à 8,6 millions d'euros, ce recul organique étant amplifié par l’effet particulièrement négatif (-7,2%) de la variation des taux de change.En 2020, Assystem vise désormais un chiffre d'affaires consolidé compris entre 470 et 475 millions d'euros, contre un objectif de 485 millions précédemment. Le groupe d'ingénierie table par ailleurs sur une marge opérationnelle d'activité comprise entre 5,2% et 5,3%, contre un objectif de 5% précédemment.Le groupe explique que les conséquences de la pandémie de Covid-19 continuent de peser sur l'activité Staffing et l'exécution du contrat K.A.CARE. Par ailleurs, les contingences résultant, en France, de la gestion des cas contacts ne permettent pas d'optimiser la production de services facturables.Ces objectifs s'entendent hors conséquences d'un éventuel re-confinement sanitaire général dans les principales régions d'activité d'Assystem en France.Finissant sa communication sur une note positive, Assystem fait observer que son carnet de commandes et les nombreux appels d'offres auxquels il continue d'être appelé à répondre ouvrent de bonnes perspectives pour l'année 2021.