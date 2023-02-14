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Assystem : Document AMF CP. 2023DD884607

14/02/2023 | 18:23
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2023DD884607

14 février 2023

FR0000074148 - DD155175

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

JULIE LOUIS, Administratrice

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ASSYSTEM

LEI : 9695008GTTDJGF00CT88

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 10 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 42.0832 Euro

VOLUME : 1 131.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 42.0832 Euro

VOLUME : 1 131.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 février 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Assystem SA published this content on 14 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 February 2023 17:21:01 UTC.


© Publicnow 2023
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Rendement 2022 2,35%
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VE / CA 2022 1,42x
VE / CA 2023 1,28x
Nbr Employés -
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TendancesNeutreHaussièreHaussière
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Objectif de cours Moyen 48,67 €
Ecart / Objectif Moyen 14,5%
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Dirigeants et Administrateurs
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Stéphane Aubarbier Chief Operating Officer & Deputy CEO
Philippe Chevallier Chief Financial Officer & Deputy CEO
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Secteur et Concurrence
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VINCI15.96%65 226
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QUANTA SERVICES8.27%22 048
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