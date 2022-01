Assystem : L'expertise d'Assystem renforce la révolution du métro en Inde

Une révolution du métro est en cours en Inde, où de nombreuses grandes villes développent leur premier système de transport en commun rapide ou apportent des ajouts importants aux systèmes existants. Plus de deux milliards et demi de personnes utilisent les réseaux de métro indiens chaque année et, en raison du besoin croissant de fournir aux populations urbaines des solutions de transport abordables, efficaces et propres, ce nombre devrait augmenter de manière significative au cours de la décennie.

Assystem soutient les projets de développement du métro dans cinq grandes villes indiennes via sa filiale Assystem Stup. Nos équipes d'experts apporteront leur approche "Engineering Powered by Digital" aux programmes de métro d'Agra, Bhopal, Indore, Kolkata et Surat, en veillant à ce que les conceptions et les travaux de construction soient conformes aux pratiques numériques modernes.

Tout d'abord, le cabinet fournira des conseils en conception détaillée pour la ligne jaune du projet de métro d'Indore, qui comprend 11,5 km de viaducs surélevés et neuf stations de métro surélevées. Le cabinet supervisera également la conception et la construction de sept autres stations de métro surélevées le long du Super Corridor d'Indore. Ces stations modernes, qui seront alimentées par des systèmes photovoltaïques et construites selon des spécifications de construction écologique, devraient être achevées d'ici mars 2024.

Ensuite, le cabinet réalisera la conception architecturale et technique complète de huit stations de métro surélevées pour la Purple Line du projet de métro de Bhopal, qui fait partie d'un plan directeur de 105 km pour le système de transport en commun rapide de la ville. Ce projet devrait être achevé d'ici août 2023.

Troisièmement, la société inspectera la conception du tunnel souterrain et de trois stations souterraines pour le projet de métro de Surat. Ce tronçon de 3,66 km, qui fait partie de la ligne 1 Sarthana - Dream City, permettra de réduire considérablement le temps de trajet entre la gare de Surat, l'hôpital Maskati et Chowk Bazaar, un marché populaire du district. Le projet devrait être achevé d'ici décembre 2024.

En outre, le cabinet soutient les activités de pré-soumission pour le projet de métro d'Agra, qui offrira une nouvelle option de transport aux résidents et aux travailleurs de la ville emblématique du Taj Mahal, et pour une extension rurale du système de métro de Kolkata. En outre, l'entreprise se prépare à répondre à la demande croissante de déplacements urbains dans des villes comme Nagpur (Maharashtra), Kochi (Kerala) et Bengaluru (Karnataka).

Ces projets bénéficieront de l'expertise d'Assystem en matière de processus de transformation numérique, ce qui contribuera à garantir qu'ils répondent aux attentes en termes de calendrier, de coûts, de sécurité et de qualité. Notre méthodologie complète va au-delà de la phase de construction, en se concentrant sur la maximisation de l'optimisation numérique tout au long du cycle de vie d'un projet.

Ashish Tandon, directeur général d'Assystem en Inde, a déclaré : "Nous sommes ravis de jouer un rôle dans la révolution du métro en Inde. Passionnés par le développement durable dans les domaines de l'énergie et des transports, les experts d'Assystem apporteront qualité, crédibilité et modernité à ces projets, notamment grâce à notre approche "Engineering Powered by Digital", à la pointe du secteur."