ASSYSTEM : Oddo BHF relève sa cible

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Assystem avec un objectif de cours relevé de 57 à 60 euros.



L'analyste rappelle qu'Assystem a annoncé hier soir avoir cédé sa participation de 5% au capital de Framatome à EDF (sans surprise, souveraineté oblige), après l'avoir acquis en décembre 2017 au moment de la recapitalisation de Framatome et du démantèlement d'Areva. Le prix de cession est de 205 ME.



'Cette annonce n'est évidemment pas surprenante mais positive sur le timing et le prix de cession (nous redoutions un ' prix politique ' moins généreux)', souligne Oddo BHF.



Afin de cristalliser la valeur de cet actif (205 ME), le broker indique réhuasser mécaniquement son objectif de cours.

Selon Oddo BHF, 'le cours actuel valorise le coeur de métier <9x EBIT (soit un tour de VE/EBIT en moins après cette annonce), un niveau attractif eu égard aux perspectives sur le Nucléaire notamment'



