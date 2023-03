Assystem : Retour sur la participation d'Assystem à la conférence INDEX

6 mars 2023

Dédiée au numérique dans le nucléaire, la conférence internationale INDEX (pour International Nuclear Digital EXperience) organisée par la SFEN (Société Française d'Energie Nucléaire) avait lieu du 8 décembre 2022 au 16 février 2023 en ligne. Elle se composait de 3 panels, 3 keynotes, 6 cases studies et de nombreuses démonstrations.

Cette année, Assystem a contribué à différentes sessions pour présenter son expertise dans le domaine du digital. Les grands projets nucléaires se caractérisent par une complexité autant technologique et humaine que réglementaire. Ainsi, le digital est clé pour accélérer le développement du nucléaire en France et à l'international et améliorer la performance de ces grands projets.

En tant que représentant d'Assystem dans le ST16 (Section Technique Digitale) de la SFEN, Jean Eudes Guilhot-Gaudeffroy, directeur du Digital Excellence Center d'Assystem, était chargé de participer à l'organisation de l'évènement. Il a notamment animé un keynote sur le thème du jumeau numérique avec la participation d'EDF et TerraPower. L'objectif de ce keynote était de faire un bilan sur la situation actuelle du déploiement des jumeaux numériques dans l'industrie nucléaire. Le jumeau numérique est un atout majeur qui permet de relever les défis du développement des systèmes complexes, en optimisant les coûts, la productivité et en améliorant la sécurité.

Démarches de modélisation : projet EPR en Inde et projets de démantèlement

Victor Richet, directeur de la BU digitale d'Assystem STUP et Jérémy Bourdon, responsable technique MBSE (Model Based System Engineering) au sein de l'équipe ISD (Ingénierie Système Digitale), ont participé à un case study autour de la conception et de la simulation. La problématique était la suivante : « Comment améliorer la performance de nos projets par la conception & la simulation ? Quels sont les méthodes et outils mis en œuvre au sein des entreprises nucléaires internationales ? »

Assystem a présenté la démarche de modélisation des activités et des données mise en place dans le cadre du projet EPR de Jaitapur en Inde. Cette approche vise, sur un périmètre défini du sujet, à dérisquer l'organisation mise en place, les volumes d'heures consacrés aux activités, mais aussi et surtout l'environnement outillé nécessaire à leur réalisation en conformité avec les attendus de sureté, de sécurité de l'information et de traçabilité de l'industrie nucléaire. Une démarche modélisée qui, au-delà de ses bénéfices concrets sur le sujet, est réplicable et transposable sur les futurs projets de cette envergure.

Cela a été également l'occasion de présenter la démarche de modélisation élaborée et outillée dans le cadre de l'analyse de scénarios de traitement des déchets radioactifs en support aux projets de démantèlement.

La conception numérique pour les projets de réacteur de génération III (EPR) et les Small Modular Reactors (SMR)

Plusieurs démonstrations ont également été réalisées. Nos équipes ont présenté un projet de recherche Assystem baptisé « Parametric Virtual Model » qui a pour objectif de concevoir un environnement paramétrique et numérique comprenant un jumeau numérique pour les petits réacteurs modulaires (SMR). Cet environnement vise à soutenir les activités d'ingénierie en permettant la génération et l'analyse automatiques de différentes architectures de conception de SMR.

Le projet Proteus, une application développée par Assystem dont l'objectif est d'analyser la qualité des données de conception de l'EPR a également été présenté.

Jean-Eudes Guilhot-Gaudeffroy a co-animé avec Jean-Barnard Thevenon de Framatome un case study intitulé « Digital Deployment » qui portait sur la question du « passage à l'échelle » c'est-à-dire du déploiement effectif du digital dans des projets nucléaires à l'international.

Une session de démonstration sur cette même thématique « Digital Deployment » a également eu lieu. Nous y avons présenté notre solution d'ingénierie digitale DeepREXT qui utilise l'intelligence artificielle pour extraire, classer et rationnaliser automatiquement des exigences issues d'une base documentaire.

Vous souhaitez revoir nos différents évènements ? (uniquement en anglais)