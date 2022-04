Assystem : UzAssystem aide l'Ouzbékistan à exploiter l'énergie du vent

Après s'être engagé, lors de la COP26, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 35 % avant 2030, l'Ouzbékistan s'est donné pour mission d'accroître sa capacité de production d'énergie renouvelable afin de répondre à 25 % de la demande d'électricité du pays d'ici à la fin de la décennie. Il s'agit notamment de déployer au total au moins 7 GW d'énergie solaire photovoltaïque, 5 GW d'énergie éolienne et 11,2 GW d'énergie hydraulique.

Avec une abondance de vastes plaines inhabitées balayées par le vent, disponibles pour accueillir la dernière génération de technologie éolienne, UzAssystem a aidé la République à exploiter cette opportunité d'énergie propre dans plusieurs endroits.

Récemment, Uzassystem a lancé une étude de préfaisabilité pour l'extension d'un parc éolien de 500 MW dans la région de Navoi, en vue d'accroître la capacité de production jusqu'à 1 GW supplémentaire. UzAssystem évalue les possibilités de raccordement au réseau des actifs de production existants et potentiels, afin de déterminer la capacité du réseau et les options de raccordement les plus réalisables dans la région.

UzAssystem a également réalisé des études géotechniques, topographiques et hydrologiques pour deux parcs éoliens de 500 MW dans la région de Boukhara. Ces travaux essentiels de caractérisation des sites permettront de soutenir la conception des actifs en évaluant les problèmes potentiels tels que l'activité sismique, la conductivité thermique et le risque d'inondation avant la construction.

En outre, UzAssystem a entrepris une étude d'impact sur le réseau pour un autre parc éolien de 600 MW dans la région de Boukhara. En raison de la nature variable des actifs de production renouvelable, l'évaluation de l'effet qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils sont connectés au réseau est essentielle pour s'assurer que l'infrastructure existante peut gérer de manière adéquate les changements dans les charges électriques et pour mettre en évidence les endroits où la maintenance ou les mises à niveau sont nécessaires.

De plus, UzAssystem a fourni des conseils techniques locaux pour soutenir le développeur d'un projet éolien pilote de 100 MW dans la région de Karatau. Le développeur a bénéficié de l'expertise d'UzAssystem en matière de licences et de permis, de préparation des appels d'offres et d'autres sujets techniques et opérationnels tels que la sous-traitance et la chaîne d'approvisionnement. UzAssystem a également effectué des études de caractérisation du site de ce projet, y compris des études géotechniques, topographiques et hydrologiques.

UzAssystem s'est engagé à favoriser la transition énergétique à faible émission de carbone en Ouzbékistan. Il participe activement à une série de projets qui permettront à la République de disposer d'un système énergétique plus propre et plus sûr, notamment la modélisation de son réseau électrique national, la mise à niveau de ses normes électrotechniques et le soutien au développement de plusieurs projets de production à faible émission de carbone.

Kerem Sadiklar, directeur général d'UzAssystem, a déclaré : "L'énergie éolienne est appelée à jouer un rôle important dans la décarbonisation du système énergétique de l'Ouzbékistan, et l'investissement dans les actifs d'énergie renouvelable entraîne également des mises à niveau vitales de l'infrastructure du réseau dans tout le pays. UzAssystem est heureux de soutenir cette transition en apportant son expertise et ses connaissances locales approfondies aux développeurs d'actifs de nouvelle génération."