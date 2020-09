Assystem : après le confinement, l'heure de la reprise

21/09/2020 | 18:20

Le groupe international d'ingénierie vient de publier ses résultats semestriels. Selon Dominique Louis, p.d.-g. du groupe, si la pandémie Covid-19 a eu un impact particulièrement sensible sur l'activité et les résultats, le niveau normal d'activité a pu être atteint dès le mois de juin pour l'ingénierie nucléaire, et à la fin juin pour le reste des activités.



L'entreprise a enregistré un CA de 229,5 millions d'euros au S1 2020 contre 246,5 millions d'euros un an plus tôt - soit une baisse de 9,4 %. Au 30 juin 2020, le ROPA (résultat opérationnel d'activité) consolidé est de 9,4 ME, contre 15,6 ME au 30 juin 2019, en recul de 39,8%. La marge opérationnelle d'activité s'élève à 4,1%, contre 6,3% un an plus tôt.



Pour l'exercice 2020, Assystem vise un chiffre d'affaires consolidé de 485 ME, soit plus de 255 ME au 2nd semestre contre 251 ME au 2 nd semestre 2019 et une marge opérationnelle d'activité de 5,0%.



