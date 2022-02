Assystem : investit 5 000 000£ dans la prochaine génération de femmes ingénieures

Assystem, la deuxième plus grande entreprise nucléaire au monde, investit 5 millions de livres sterling dans la prochaine génération de femmes ingénieurs au Royaume-Uni par le biais de son Technical Graduate Scheme.

Ce programme de recrutement fait partie d'un investissement sur cinq ans, lancé en 2021, qui soutiendra la formation et le développement d'au moins 100 femmes d'ici 2025-6 dans des postes de construction de nouvelles centrales nucléaires. Les candidatures pour le programme de 2022 sont ouvertes et, cette année, l'entreprise cherche à attirer 20 autres femmes diplômées en STEM.

Les nouvelles centrales nucléaires conçues et construites aujourd'hui au Royaume-Uni, telles que Hinkley Point C, Sizewell C et les petits réacteurs modulaires, constitueront la pierre angulaire de l'action menée par le Royaume-Uni en vue d'atteindre le niveau net zéro. Ces centrales à faible émission de carbone créeront des emplois de grande valeur pour les décennies à venir et Assystem, fournisseur de niveau 1 sur ces projets, s'engage à ce que les femmes jouent un rôle influent dans le développement de ces nouvelles technologies.

En tant qu'entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la transition énergétique, fournissant des services d'ingénierie et des services numériques, Assystem offrira aux diplômés un environnement unique pour se former sur les projets à faible émission de carbone les plus innovants construits aujourd'hui, en utilisant les méthodes et les outils numériques les plus récents pour la réalisation des projets.

Assystem a conçu le nouveau programme pour diplômés afin de créer une voie d'accès plus équitable au nucléaire et de surmonter les obstacles qui découragent les femmes, ainsi que d'autres groupes sous-représentés, de rejoindre le secteur nucléaire. Cette démarche est conforme à l'objectif de l'accord sectoriel sur le nucléaire, qui vise à atteindre 40 % de femmes dans l'industrie nucléaire d'ici à 2030. Actuellement, les femmes représentent 20 % de la main-d'œuvre nucléaire au Royaume-Uni.

Le programme "Technical Graduate" d'Assystem vise à atténuer le faible nombre de femmes étudiant l'ingénierie à l'université (19 %) en invitant tous les diplômés des STEM à poser leur candidature, ce qui ouvre l'opportunité aux 35 % de femmes étudiant les matières techniques et scientifiques.

Cet investissement est un projet phare du programme de diversité des genres d'Assystem, #INCREDIBLEWOMEN, qui se concentre sur le recrutement, la rétention et l'évolution des femmes dans l'entreprise, avec l'objectif plus large de parvenir à une plus grande représentation des femmes dans les carrières scientifiques et d'ingénierie.

Les diplômés qui rejoignent le Technical Graduate Scheme seront encadrés par des membres de l'équipe Assystem et bénéficieront d'un programme de formation et de développement sur 18 mois portant sur les aspects techniques, commerciaux et de gestion de projet de l'activité d'Assystem. Ils recevront également une formation au sein de l'unité de formation interne spécialisée d'Assystem, l'Assystem Nuclear Institute, et bénéficieront d'autres opportunités d'apprentissage et de développement, comme la participation à des conférences et des événements.

Kason Bala, Senior Business Unit Director New Nuclear d'Assystem UK, a déclaré : Le programme "Technical Graduate" vise à créer une solution aujourd'hui pour s'assurer que les femmes sont à l'avant-garde des projets qui mènent la transition énergétique pour les décennies à venir.

"En 2021, nous avons accueilli notre première cohorte de femmes diplômées, qui ont commencé leur parcours avec nous via le programme, et nous sommes ravis d'attirer 20 autres femmes en 2022.

"Assystem est un fournisseur de premier plan du secteur nucléaire au Royaume-Uni, qui mène des travaux clés sur tous les grands projets nucléaires actuels, auxquels notre nouvelle communauté de diplômés sera directement associée."

Les diplômés souhaitant postuler pour rejoindre le Technical Graduate Scheme d'Assystem peuvent envoyer un CV et une lettre de motivation à graduates@assystem.com.