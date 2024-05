Assystem figure parmi les 1ers groupes français d'ingénierie et de conseil en innovation. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - ingénierie des infrastructures complexes : à destination des secteurs du nucléaire, de l'énergie conventionnelle, du transport, etc. - mise à disposition de consultants spécialisés : à destination du secteur de l'énergie pétrolière et gazière. La répartition géographique du CA est la suivante : France (64,9%), Europe (17,2%) et Asie-Moyen Orient-Afrique (17,9%).

Secteur Construction et ingénierie