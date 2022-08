Assystem : membre du consortium pour les prestations d'ingénierie du projet de fusion STEP

Un consortium d'experts en fusion nucléaire, dirigé par Atkins - membre du groupe SNC-Lavalin - et Assystem, spécialiste de la transition énergétique, a été désigné par l'UKAEA (UK Atomic Energy Authority) comme partenaire de prestation de services d'ingénierie pour son programme pionnier STEP (Spherical Tokamak for Energy Production), qui vise à démontrer la viabilité commerciale de génération d'énergie via la fusion nucléaire.

Au cours des deux prochaines années, le consortium jouera un rôle essentiel dans les ambitions du programme STEP, qui vise à concevoir et à construire un prototype de centrale à fusion à l'échelle commerciale d'ici 2040 : l'achèvement de la conception du concept est l'un des deux objectifs clés de la tranche 1 à atteindre d'ici 2024, qui permettra à l'UKAEA de passer aux phases suivantes et d'atteindre ses objectifs. La technologie de fusion a le potentiel de fournir une énergie abondante et à faible teneur en carbone, ce qui permettra au Royaume-Uni de maintenir ses efforts à long terme en matière de réduction des émissions de CO2 et de garantir sa sécurité énergétique future.

Le consortium est dirigé par Atkins en tant que maître d'œuvre, aux côtés de la société internationale d'ingénierie et de services digitaux Assystem. Atkins et Assystem ont une longue histoire de collaboration fructueuse dans le cadre de projets d'énergie nucléaire et de fusion, notamment en tant qu'architecte-ingénieur pour le projet international d'énergie de fusion ITER, par le biais du consortium Engage.

Le consortium STEP EDP combine cette expertise de pointe avec les compétences de ces partenaires de la chaîne d'approvisionnement : Oxford Sigma, spécialiste de la technologie des matériaux et de la sécurité des composants de fusion dans les cuves, Kyoto Fusioneering, spécialiste des composants dans les cuves et du tritium, et Ansaldo Nuclear. Ensemble, le consortium apportera plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la fusion à travers JET, ITER, STEP et DEMO.

Christophe Junillon, directeur général de Nuclear & Power EMEA pour Atkins, a déclaré : "La commercialisation de l'énergie de fusion est la clé du déblocage d'une source abondante d'énergie sûre et propre, et l'ambitieux programme STEP positionne le Royaume-Uni comme un leader mondial dans des projets aussi complexes. Un concept viable au cœur des ambitions de l'UKAEA et Atkins est fier d'étendre sa participation au développement de STEP par le biais de ce consortium."

Simon Barber, directeur général d'Assystem au Royaume-Uni, a déclaré : "Le projet STEP est une occasion fantastique pour le Royaume-Uni de continuer à jouer un rôle de premier plan dans la course mondiale à la livraison d'une centrale à fusion commercialement viable. Le rôle d'Assystem dans ce consortium de partenaires de livraison pour STEP s'appuie sur un engagement sur le long terme en faveur du développement de la capacité de fusion du Royaume-Uni, en exploitant un mélange de compétences britanniques, des décennies d'expérience sur des projets de fusion internationaux tels qu'ITER et en collaborant avec des PME britanniques spécialisées dans la fusion."

Tristram Denton, responsable du développement commercial et des programmes pour STEP, a déclaré : "La fusion a un grand potentiel pour fournir une énergie sûre, durable et à faible teneur en carbone pour les générations à venir, et STEP montre la voie. Il s'agit d'un programme ambitieux, à la pointe de la science, de la technologie et de l'ingénierie. Il est clair que nous devons opérer des changements significatifs pour faire face aux effets du changement climatique, et les partenaires de livraison du STEP joueront un rôle crucial dans notre quête pour faire de la fusion une réalité."

Les membres du consortium ont une relation établie avec l'UKAEA : Atkins a été nommé partenaire de STEP pour l'infrastructure électrique en mai 2022, en plus de ses rôles de partenaire pour les voies commerciales, de partenaire pour la sélection et le développement de sites, de partenaire pour la modélisation des coûts, et du développement de la solution d'usine intégrée de STEP pour définir une stratégie conceptuelle de manutention mécanique et de maintenance. Assystem réalise actuellement le projet de conception du blindage de STEP et dispose d'une vaste expérience en cuve, notamment en tant que pionnier du concept de surgénérateur au lithium, ainsi que d'une expertise en robotique et en télémanipulation dans le cadre du programme LongOps. Les membres du Consortium ont déjà travaillé ensemble pour réaliser des projets de grande envergure dans le cadre des services de conception technique (EDS) et des ressources techniques embarquées (EER) de l'UKAEA, Atkins et Assystem occupant tous deux des postes de niveau 1.

