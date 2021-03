Assystem : A suivre aujourd'hui

Assystem a dévoilé des résultats 2020 marqués par l’impact significatif de la pandémie. Le groupe international d'ingénierie a essuyé une perte nette de 21,1 millions d'euros contre un profit de 27,9 millions d'euros en 2019. Hors incidence de la contribution d’Expleo Group, dont il détient il détient 38,2% du capital, le résultat net est de 14,1 millions d'euros, à comparer à 14,3 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel d'activité a atteint 24,8 millions d'euros, contre 35,2 millions d'euros en 2019. La marge opérationnelle d’activité s’élève à 5,3%, contre 7,1% un an plus tôt.



Déjà publié, le chiffre d'affaires s'est contracté de 5,2% à 471,70 millions d'euros. En données comparables, le repli est un peu plus important : -5,5%.



L'endettement net ressort à 23,8 millions d'euros au 31 décembre 2020, contre 51,6 millions d'euros au 31 décembre 2019.



Au titre de l'exercice 2020, Assystem proposera le paiement d'un dividende de 1 euro par action à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 27 mai 2021.



Assystem a pour objectifs de réaliser en 2021 un chiffre d'affaires consolidé d'au moins 500 millions d'euros et une marge de résultat opérationnel d'activité sur chiffre d'affaires d'au moins 6%.



Le groupe international d'ingénierie précise que l'accroissement, par rapport à l'année de référence 2019, des coûts des systèmes d'information liés à la mise en œuvre d'un nouvel ERP (Enterprise Resource Planning, progiciels de gestion intégrés) et des mesures de sécurité informatique représente 0,8% du chiffre d'affaires.



Ces objectifs s'entendent hors contribution de toute acquisition réalisée durant l'exercice et sur la base des taux de change constatés début 2021.