Assystem : acquisition de STUP finalisée

Assystem annonce la réalisation le 30 juin de l'acquisition de 99% du capital de la société indienne d'ingénierie Stup Consultants Private Limited (STUP), opération annoncée en mars dernier et initialement prévue fin mai.



Acteur indien de l'ingénierie d'infrastructures de transport, STUP réalise de l'ordre de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et emploie 1.100 salariés répartis sur l'ensemble du territoire de l'Inde.



Le cabinet français d'ingénierie ajoute que le prix d'acquisition est compris entre 21 et 22 millions d'euros et prend en compte une trésorerie nette d'endettement estimée à un montant proche d'un million d'euros.



