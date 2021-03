Assystem : vers l'acquisition de 99% de STUP Consultants

Assystem annonce la conclusion d'un accord avec les actionnaires de la société indienne d'ingénierie STUP Consultants Private Limited, portant sur l'acquisition d'ici fin mai 2021 de 99% du capital de STUP.



STUP réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 20 ME et emploie 1100 salariés répartis sur l'ensemble du territoire indien. La société est un des principaux acteurs indiens de l'ingénierie d'infrastructures de transport (autoroutes, infrastructures ferroviaires, réseaux métropolitains et terminaux d'aéroports) et intervient également dans les domaines du traitement de l'eau et de l'énergie.



Alors que l'Inde poursuit un programme visant à faire passer les capacités de production d'électricité d'origine nucléaire du pays de 7 à 63 gigawatts d'ici 2030, Assystem prévoit d'établir dans le pays un knowledge center d'ingénierie nucléaire, de sorte à en devenir un des principaux acteurs.





