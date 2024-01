Assystem réalise la cession de sa participation de 5% du capital de Framatome à EDF S.A.

Paris-La Défense, le 24 janvier 2024, à 22h00 (CET) - Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), acteur majeur de la transition énergétique, annonce avoir cédé ce jour à EDF S.A. sa participation de 5% au capital de Framatome pour un montant de 205 millions d’euros.

Assystem avait fait l’acquisition de 5% du capital social de Framatome en décembre 2017, témoignant ainsi la volonté d’Assystem d’apporter son concours à la filière nucléaire française auprès de son chef de file EDF, dans le cadre de la reconfiguration des acteurs nucléaires français. Cette étape est désormais franchie.

Aujourd’hui, la cession de sa participation dans Framatome renforce l’indépendance du groupe Assystem fortement impliqué dans le développement de projets nucléaires civils utilisant différentes technologies et ce, dans de nombreux pays. Assystem continue d’accompagner ses clients français, et en particulier EDF, pour le développement des futurs programmes et sur la performance du parc existant en France.

Dominique Louis, Président-directeur général d’Assystem, déclare : “Notre prise de participation dans le capital de Framatome était pour Assystem le témoignage de notre engagement au sein de la filière nucléaire française. Celui-ci reste total car il est construit au travers de plus de 55 ans de collaboration avec tous les acteurs stratégiques de la filière nucléaire française et avec l’implication d’Assystem dans le programme ambitieux de la France en matière d’énergies bas carbone au service des générations futures »

Luc Rémont, Président-directeur général d’EDF, déclare : « Après avoir accompagné Framatome pendant 6 années comme actionnaire à hauteur de 5% du capital, Assystem a souhaité poursuivre son engagement dans la filière nucléaire sans participation directe au capital de Framatome. A cette occasion, le groupe EDF simplifie le capital de Framatome, en reprenant les parts d’Assystem. Cette action est cohérente avec l’engagement du Groupe de montée en cadence industrielle de la filière nucléaire. EDF souhaite poursuivre son partenariat avec Assystem dans la durée. »

À PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Fort de plus de 55 ans d'expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 000 experts d'Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s'engage dans le développement de l'électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l'hydrogène vert. Le Groupe contribue également à développer les usages de l'électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem est actuellement classé dans le top 3 des groupes d'ingénierie nucléaire au monde.

