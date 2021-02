Assystem : recrute 1 200 ingénieurs en France

Fort de son développement en France et à l'international, Assystem recrute 2000 nouveaux collaborateurs en 2021 dont 1200 nouveaux talents en France.

Acteur engagé dans la transition énergétique à travers le développement d'une électricité décarbonée, notamment via le recours au nucléaire et aux énergies renouvelables partout dans le monde, la rénovation des réseaux électriques, et le développement de nouveaux usages tels que le développement de l'hydrogène vert et celui des transports collectifs décarbonés, Assystem lance une campagne ambitieuse pour recruter 1 200 ingénieurs en France en 2021, afin de répondre aux besoins croissants de ses clients dans le nucléaire, l'énergie, le transport ou encore les sciences de la vie. Environ 800 postes à l'international seront également à pouvoir.

Assystem recherche majoritairement des profils d'Ingénieurs en management de projet, sureté nucléaire, génie mécanique, ou encore spécialisés dans l'ingénierie systèmes et dans le digital (PLM, BIM, Data Scientist …).

La diversité au cœur des enjeux de recrutement d'Assystem :

Assystem prévoit d'embaucher plus de 45% de profils juniors (0/3 ans d'expérience), intégrer une nouvelle promotion de 200 stagiaires / alternants et ambitionne de poursuivre sa démarche en faveur de la Diversité et de l'Inclusion en augmentant le nombre de recrutements de profils sous-représentés au sein de la filière :

En 2020, Assystem a recruté 35% de profils féminins en France et aspire à augmenter constamment ce chiffre dans les prochaines années.

D'autre part, engagé dans une démarche ambitieuse et volontariste en faveur du Handicap, le groupe projette l'intégration a minima de 30 nouveaux collaborateurs en France en situation de handicap d'ici 2023 (à noter un taux d'emploi de personnes en situations de handicap en forte progression : celui-ci ayant triplé depuis 10 ans grâce aux actions engagées).

Assystem accompagne ses collaborateurs à travers un ensemble de formations propice à l'épanouissement et au développement de chacun.

Convaincu que seuls le talent, les compétences et l'audace des ingénieurs comptent pour contribuer à des projets d'avenir, le groupe Assystem déploie depuis plusieurs années de nombreuses initiatives afin d'accompagner ses collaborateurs dans le développement de leur potentiel et encourage leur mobilité tout au long de leur parcours professionnel :

Avec son programme « #Incrediblestart », Assystem intègre chaque année une centaine de stagiaires et leur permet de participer à des projets d'innovation et de bénéficier d'un programme qualitatif grâce au support d'un tuteur et d'un coach. 75% des jeunes intégrés en stages ou apprentissage sont ensuite recrutés en CDI (y compris en 2020 et malgré le contexte de crise).

Depuis 2017, le groupe prépare ses jeunes ingénieurs à très haut potentiel à des fonctions de direction via son « Graduate Program », le premier du genre dans le secteur de l'ingénierie.

Assystem a créé et déployé en interne un référentiel d'aptitudes et de compétences comportementales appelé « Leadership model by Assystem» - pour sensibiliser ses collaborateurs aux attributs clés de savoir-être, en lien avec l'ADN du groupe et synonymes de réussite . Véritable colonne vertébrale, il permet de déployer de façon uniforme la culture du groupe en France comme à l'international et d'harmoniser les pratiques internes en étant intégré aux formations managériales, aux outils de recrutement, ou encore d'évaluation et de développement du groupe.

Des méthodes de travail et de management adaptées aux enjeux et aux attentes sociétales actuelles.

Alors que la crise sanitaire a forcé les entreprises à adapter et repenser leurs modèles en termes de management des équipes, Assystem a lancé une série d'initiatives à destination de ses managers et collaborateurs, pour maintenir le lien, mesurer la performance des effectifs et informer les équipes du groupe en temps réel sur les projets et la situation sanitaire :

A cette occasion, le groupe a accéléré le développement de sa plateforme d'e-learning à destination des salariés et a lancé à l'Automne 2020 une formation spécifique pour les managers - en français et en anglais - avec pour objectif d'équiper les managers avec des outils concrets sur les problématiques spécifiques à la distance (interactions, gestion des livrables, identification des signaux faibles, etc.).

Le groupe a également signé en 2020 avec les partenaires sociaux :

Un nouvel Accord Télétravail (le deuxième), permettant plus de flexibilité et une simplification des process, avec la possibilité de travailler à distance 3 jours par semaine

Un nouvel accord déconnexion qui vient rappeler les droits des salariés et bonnes pratiques en terme d'équilibre vie pro/vie perso dans un environnement de plus en plus digital

Enfin Assystem au regard de la part croissante du travail à distance imposé par la crise sanitaire, a revu son parcours d'intégration, l'Induction Training Plan, pour accompagner les nouveaux entrants et leur mettre à disposition toutes les informations, formations contacts, documents nécessaires à une prise de fonction qualitative et fluide. Ce parcours sera déployé partout dans le groupe et s'appuiera sur notre plateforme digitale mettant à disposition des vidéos, des modules de formations, des supports..

'Nous sommes heureux de pouvoir maintenir nos objectifs de recrutements cette année, malgré la situation sanitaire et économique actuelle et sommes prêts à accompagner les nouvelles recrues avec une attention particulière au vu du contexte actuel, et avec l'ambition de garantir la même qualité d'intégration et de vie au travail conformes à nos valeurs et engagements.' précise Emmanuelle Capiez - SVP HR.

Pour en savoir plus : jobs.assystem.com