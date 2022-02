Assystem : recrute 2 500 nouveaux collaborateurs en 2022

Assystem, groupe d'ingénierie international indépendant, recrute 2500 nouveaux collaborateurs en 2022 dans le monde.

Acteur engagé dans la transition énergétique et la transformation digitale en favorisant le développement d'une électricité décarbonée, notamment via le recours au nucléaire et aux énergies renouvelables partout dans le monde, Assystem lance une ambitieuse campagne de recrutement en 2022 afin de répondre aux besoins croissants de ses clients dans l'énergie, le transport ferroviaire et les infrastructures.

De nombreuses opportunités dans les secteurs de la transition énergétique et du digital pour accompagner ses clients sur des projets majeurs

Pour ces recrutements, Assystem recherche dans le cadre de ses activités en Ingénierie Nucléaire et Infrastructures, des ingénieurs en management de projet, sureté nucléaire, génie civil, télécoms, réseaux, électricité, signalisation ou encore des responsables de projet infrastructure/MOA/MOE.

Concernant les activités Digital, Assystem a développé 3 domaines d'expertise : la digitalisation des process d'ingénierie et de gestion de projet ; la gestion et la valorisation des données industrielles et la digitalisation des opérations terrain.

Assystem recherche des consultants et architectes IT/SI, des développeurs et des data scientists pour soutenir cette stratégie.

Les nouveaux collaborateurs auront l'opportunité de travailler sur les plus grands projets de transition énergétique comme les nouveaux programmes de construction nucléaires en France, en Angleterre, en Turquie, en Arabie Saoudite, en Finlande ou encore en Hongrie et en Inde, , le projet de fusion nucléaire ITER, les nouvelles technologies de réacteurs SMR, , le développement de l'hydrogène dans les transports ou l'accompagnement de la République d'Ouzbékistan dans la mise en œuvre de son programme de transition energétique.

Toutes les offres d'emplois sont disponibles sur le site dédié : https://jobs.assystem.com/

Accompagner les nouvelles générations de talents

Depuis de nombreuses années, Assystem s'engage auprès des nouvelles générations, alors que 30% des postes sont réservés aux profils juniors. Cette année encore, environ 300 stagiaires et alternants rejoindront le groupe. En complément Assystem a développé le 1er graduate program du secteur de l'ingénierie qui permet de former des hauts potentiels pendant 36 mois, au travers de 3 rotations, dont une à l'international, une nouvelle génération de talents aux fonctions de management au sein de l'entreprise.

La diversité et l'inclusion également au cœur de la stratégie de recrutement d'Assystem

Le groupe a fait de la diversité et de l'inclusion les piliers de son engagement auprès de ses collaborateurs. Il est porté par la conviction forte que c'est l'assemblage unique de compétences, de profils, d'identités culturelles et la richesse des expériences qui lui permet de participer aux plus grands projets de l'ingénierie mondiale.

En 2021, la signature d'une charte internationale, ensuite déployée au sein de toutes ses entités a marqué une étape significative dans l'engagement et les ambitions d'Assystem. L'objectif est de fournir à chaque collaborateur un cadre commun pour soutenir, encourager et intégrer les conditions et les processus visant à promouvoir l'inclusion.

Depuis 2010, le groupe a mis en œuvre des actions fortes avec notamment pour la mixité la création du programme #INCREDIBLEWOMEN. À travers ce programme, Assystem œuvre au changement de regard nécessaire sur les possibilités de carrières pour les femmes dans les domaines technique et scientifique. Le programme est organisé autour de 3 grands piliers : augmenter le recrutement de profils féminins, fidéliser et assurer la progression de ses collaboratrices au sein de l'entreprise afin de faire grandir leur place dans les positions à forte responsabilité et instances dirigeantes.

« Nous proposons à nos nouveaux collaborateurs de s'engager avec nous en faveur de la transition énergétique à travers nos activités dans l'ingénierie et le digital. C'est un objectif passionnant et je suis sûre qu'ils sauront le relever avec toute la passion, l'ingéniosité et l'audace nécessaires. De plus, chez Assystem, vous êtes acteur et entrepreneur de votre carrière, 75% de nos managers sont des collaborateurs ayant évolué en interne. Rejoindre un groupe pluridisciplinaire et international comme le nôtre, c'est l'assurance de pouvoir construire une carrière dynamique et porteuse de sens tout en évoluant dans une atmosphère de travail inclusive et bienveillante. » déclare Emmanuelle Capiez, Directrice des Ressources Humaines chez Assystem.