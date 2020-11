Assystem : remporte un nouveau contrat en Turquie

Assystem vient de conclure un nouveau contrat majeur dans le cadre de la construction de la centrale nucléaire turque d'Akkuyu, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres international menée en application des procédures d'achat de la société publique russe ROSATOM.

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ, l'entité du groupe ROSATOM dédiée au projet Akkuyu, a attribué à Assystem un nouveau contrat de six ans, qui fait suite à un premier contrat conclu début 2019, pour assurer la supervision de la construction d'installations clés pour la sûreté nucléaire de la centrale conformément au 'Règlement sur l'inspection de la construction des centrales nucléaires' édicté en 2017 par l'Autorité turque de réglementation nucléaire.

Ce nouveau contrat court de fin 2020 à août 2026 et porte sur la mise en œuvre, dans le cadre de la réglementation turque, de services d'inspection indépendante de la construction de ces installations.

La collaboration entre Assystem et ROSATOM sur le projet Akkuyu a démarré en 2011 par l'intermédiaire de la filiale turque d'Assystem, Assystem Envy (acquise en 2016). Assystem Envy a notamment réalisé des études d'impact et de surveillance environnementaux, et de caractérisation sismique et hydrogéologique du site. Elle rend également des services d'inspection et de sûreté générale du site.

Le nucléaire, source sûre et stable de production d'électricité à très faible teneur en carbone, permet de combiner réponse aux impératifs de la lutte contre le changement climatique et à ceux résultant de la demande croissante d'électricité dans de nombreux pays.

Assystem a plus de 50 ans d'expérience dans le soutien aux programmes nucléaires civils. Le Groupe met son expertise reconnue d'ingénieriste nucléaire indépendant au service des opérateurs des centrales nucléaires existantes, et des projets de new build dans les pays ayant déjà un parc nucléaire comme dans les pays nouveaux entrants en la matière. Ses 3.000 experts spécialisés utilisent les outils numériques les plus avancés au bénéfice du respect des normes de sécurité les plus strictes et de la réduction des coûts des projets.

Christian Jeanneau, Senior Vice President pour le Nucléaire chez Assystem, a déclaré :

'Nous sommes très satisfaits de continuer à jouer ce rôle clé de superviseur de la construction de la centrale d'Akkuyu. Akkuyu est au cœur de la transition énergétique en Turquie, et fournira au réseau de transmission et de distribution turc une énergie à faible teneur en carbone pour répondre aux besoins croissants en électricité du pays, tout en créant des emplois.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, Assystem va recruter un certain nombre d'ingénieurs turcs et leur permettre d'acquérir des compétences pointues en matière d'ingénierie nucléaire, créant ainsi une base de connaissances qui servira la Turquie pour le futur. '

Les équipes du Groupe ont une bonne connaissance de la technologie russe VVER et du cadre réglementaire nucléaire international, et sont en conséquence à même d'apporter leur soutien au programme international d'investissement nucléaire de ROSATOM. A ce titre, Assystem participe à d'autres projets de construction de centrales nucléaires engagés par ROSATOM, notamment le projet Hanhikivi en Finlande.