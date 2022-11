Assystem : renforce son engagement dans la transition énergétique de l'Ouzbékistan

24 novembre 2022

Deux nouveaux protocoles d'accord signés lors du Forum d'affaires franco-ouzbek renforcent la collaboration sur les nouveaux projets d'énergie nucléaire et de modernisation du réseau électrique.

Assystem, société internationale d'ingénierie, de services digitaux et de gestion de projets, acteur engagé dans l'accélération des projets de transition énergétique dans le monde, a signé deux nouveaux protocoles d'accord avec le ministère de l'Énergie et le réseau électrique national de l'Ouzbékistan.

L'Ouzbékistan dispose d'un plan ambitieux pour la transformation de son secteur énergétique dans le but d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cette transition énergétique implique de produire 25 % de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables d'ici 2026 et d'utiliser d'autres énergies à faible teneur en carbone, comme l'énergie nucléaire.

Assystem soutient déjà ce programme par le biais de sa joint-venture UzAssystem, basée à Tachkent. Dans le protocole d'accord conclu avec le Ministère de l'énergie, une collaboration sur le développement de l'énergie nucléaire a été convenue. Cette collaboration s'appuiera sur les 55 années d'expérience d'Assystem dans le développement de programmes d'énergie nucléaire à travers le monde. Les domaines de collaboration possibles comprennent (sans s'y limiter) les services d'ingénierie du maître d'ouvrage, y compris la caractérisation et la surveillance du site, les évaluations de l'impact environnemental et social, l'aide à l'obtention de licences, la gestion de la construction et la mise en service.

Un aspect essentiel de ce protocole d'accord sera la préparation d'un solide programme de formation et de développement qui permettra le transfert de connaissances entre les équipes nucléaires expérimentées d'Assystem et les équipes techniques locales. Ce sera le début d'un nouvel écosystème de compétences autour de l'énergie nucléaire qui créera des carrières à haute valeur ajoutée en Ouzbékistan.

Le deuxième protocole d'accord, conclu avec le réseau électrique national d'Ouzbékistan, porte sur la création d'un réseau électrique intelligent et entièrement numérique. Ce projet s'appuiera sur les atouts d'Assystem en matière de gestion des données et d'application d'outils et de méthodes numériques à des projets complexes. Il s'agirait d'un élément transformateur qui pourrait donner naissance à un système dynamique et efficace - adapté aux économies en croissance ayant une forte demande d'électricité.

Ce protocole d'accord porte également sur la formation à ces nouveaux systèmes et sur les activités de gestion de projet, domaine dans lequel Assystem apporte une forte expertise de son groupe élargi.

Stéphane Aubarbier, directeur des opérations d'Assystem, a déclaré :

"Nous sommes ravis d'avoir pris ces nouveaux engagements avec le ministère de l'énergie et le réseau électrique national d'Ouzbékistan.

Tout comme l'Ouzbékistan, Assystem s'est engagé à favoriser la transition énergétique et, grâce à ces nouveaux accords, nous pourrons aller plus loin et prendre des mesures pour planifier le premier programme d'énergie nucléaire du pays, qui servira de point d'ancrage au nouveau système à faible émission de carbone du pays. Nous ferons également progresser le programme de modernisation du réseau, qui jouera un rôle essentiel dans la gestion de l'approvisionnement énergétique sûr et sécurisé du pays (Net Zero) pour les décennies à venir."