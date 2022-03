Assystem : renforce son rôle dans le développement de la fusion au Royaume-Uni

Le groupe international d'ingénierie contribuera à la réussite de la stratégie britannique en matière d'énergie abondante et bas carbone.

Assystem, société internationale d'ingénierie et de services digitaux, a remporté trois nouveaux contrats cadres de l'Autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA) qui faciliteront le développement de STEP (Spherical Tokamak for Energy Production), la technologie de l'UKAEA qui vise à faire passer l'énergie de fusion au stade commercial au Royaume-Uni.

Assystem fournit à l'UKAEA une large gamme de services d'ingénierie par le biais de plusieurs contrats remportés dans le cadre de l'Engineering Embedded Resource Framework, d'une valeur de 4 millions de livres sterling. Assystem travaille avec les équipes de l'UKAEA sur la recherche en matière de fusion, la conception de centrales électriques, la robotique, la modélisation, les matériaux et d'autres domaines technologiques spécialisés.

Ce contrat cadre couvre une variété de projets de l'UKAEA tels que STEP, le Joint European Torus (JET), qui établit un record mondial, et la recherche au nouveau Rotherham Fusion Technology Facility de l'UKAEA, qui abritera CHIMERA (Combined Heating and Magnetic Research Apparatus), la seule machine au monde capable de tester des composants dans la combinaison unique de conditions rencontrées dans les grands dispositifs de fusion, tels qu'ITER.

Assystem soutiendra également la conception de STEP via le contrat cadre d'ingénierie du cycle du combustible STEP - Tritium, établi pour permettre à l'UKAEA d'accéder aux connaissances de l'industrie britannique en matière de tritium et d'ingénierie du tritium.

Dans un troisième temps, Assystem a également remporté le contrat cadre portant sur les services de soutien à la fabrication de STEP, qui permettra à l'UKAEA de bénéficier de nombreuses compétences en matière de conception pour la fabrication et d'ingénierie avancée.

L'énergie de fusion offre le potentiel d'une énergie abondante, utilisant une source de combustible durable sans laisser d'impact environnemental nuisible. La fusion a le potentiel de répondre à la demande mondiale d'énergie bas-carbone, en agissant comme un partenaire stable dans les systèmes énergétiques.

Assystem s'engage dans les projets qui conduiront et soutiendront la transition énergétique, tels que l'énergie de fusion, et l'entreprise apporte au programme STEP un riche héritage en ingénierie de la fusion grâce à son rôle à ITER - le plus grand prototype de fusion au monde, où l'entreprise est un membre principal des consortiums Engage et Momentum, ainsi que le contractant principal pour la conception du système de télémanipulation du Divertor (DRHS).

Gary Reed, responsable de l'activité énergie de fusion d'Assystem au Royaume-Uni, a déclaré : "Assystem est une société d'ingénierie travaillant sur la fusion bien établie et nous sommes investis dans l'ambition du Royaume-Uni de faire progresser cette technologie, comme en témoigne notre rapport 2021 "Fusion Energy: A global effort, a UK opportunity" qui met en lumière les prochaines étapes pour la commercialisation de la technologie de l'énergie de fusion, en se concentrant sur les avantages potentiels pour le Royaume-Uni de conduire son développement."

"Nous sommes ravis de rejoindre ces contrats cadres, car cela nous permettra de concentrer les connaissances et l'expertise de nos équipes vers cette nouvelle technologie et permettra à Assystem de créer des carrières intéressantes en sciences et en ingénierie pour les diplômés d'aujourd'hui."

L'année dernière, Assystem a demandé à l'Institute of Mechanical Engineers de produire un rapport intitulé Fusion Energy : A global effort, a UK opportunity, évaluant les opportunités présentées par la progression de la technologie de fusion au Royaume-Uni et dans le monde. Le rapport peut être luici(en anglais uniquement)

A PROPOS D'ASSYSTEM

Les 6 000 experts d'Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 13 pays d'implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s'engage dans le développement de l'électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l'hydrogène vert. Le Groupe contribue également à développer les usages de l'électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport. Assystem est actuellement classé deuxième groupe d'ingénierie nucléaire au monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.assystem.com

À PROPOS DE LA FUSION

La recherche sur la fusion vise à répliquer le processus qui alimente le soleil pour créer une nouvelle source d'énergie bas-carbone à grande échelle sur terre.

Lorsque des atomes légers fusionnent pour former des atomes plus lourds, une grande quantité d'énergie est libérée. Pour ce faire, quelques grammes d'hydrogène sont chauffés à des températures extrêmes, 10 fois plus chaudes que le centre du soleil, formant un plasma dans lequel se produisent les réactions de fusion. Une centrale de fusion commerciale utiliserait l'énergie produite par les réactions de fusion pour générer de l'électricité.

La fusion présente un énorme potentiel en tant que source d'énergie sûre, durable bas-carbone.

À PROPOS DE L'UKAEA

L'autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA) mène des recherches sur l'énergie de fusion pour le compte du gouvernement britannique. L'UKAEA supervise le programme de fusion du Royaume-Uni, dirigé par l'expérience MAST Upgrade (Mega Amp Spherical Tokamak). Elle héberge également la plus grande installation de recherche sur la fusion au monde, le JET (Joint European Torus), qu'elle exploite pour les scientifiques de toute l'Europe. Les chercheurs du consortium EUROfusion - 4 800 experts, étudiants et membres du personnel de toute l'Europe, cofinancés par la Commission européenne - ont atteint des niveaux records d'énergie de fusion à partir du JET à Oxford en décembre 2021.

Plus d'informations : https://www.gov.uk/ukaea. Médias sociaux : @UKAEAofficial