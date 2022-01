Assystem : supervisera le projet de nouvelle liaison ferroviaire électrifiée Europe-Asie en Turquie

Assystem a été désigné pour superviser le développement d'un nouveau tronçon de 67 km de ligne ferroviaire électrifiée à grande vitesse entre Ispartakule et Çerkezköy, qui réduira les émissions de carbone et reliera la Turquie au réseau transeuropéen de transport (RTE-T) via la Bulgarie.

En tant qu'entreprise engagée dans la transition énergétique, Assystem considère la ligne ferroviaire Ispartakule et Çerkezköy comme un projet phare de décarbonisation pour la Turquie.

Sélectionné par le directeur général des investissements en infrastructures (AYGM) du ministère turc des transports et des infrastructures, Assystem suivra la réalisation de l'ensemble du projet et fournira une série d'activités de soutien technique à l'unité de mise en œuvre du projet (PIU) de l'AYGM sur une période de 51 mois.

Les services fournis par Assystem comprendront le soutien à la mise en œuvre environnementale et sociale et la gestion de la conformité, la formation de l'unité de mise en œuvre du projet de l'AYGM, le soutien à l'approvisionnement et à la mise en œuvre des contrats, le soutien technique à l'ingénierie ferroviaire, l'examen de la conception et des spécifications techniques, la gestion de la conformité de la documentation financière et l'établissement de rapports, ainsi que le suivi et l'évaluation du projet.

Kerem Sadiklar, directeur général d'Assystem pour la Turquie, a déclaré : "La ligne ferroviaire Ispartakule et Çerkezköy est un projet de connectivité régionale essentiel et nous sommes ravis de contribuer par nos services d'experts au développement d'un réseau ferroviaire électrifié moderne à grande vitesse en Turquie, qui permettra aux personnes et aux marchandises de se déplacer plus rapidement tout en minimisant les émissions de carbone."

"Les besoins du secteur des transports d'aujourd'hui, qui se décarbonise et se numérise rapidement, correspondent aux capacités d'Assystem, qui associe notre expérience de la gestion du cycle de vie de centrales électriques complexes à faible émission de carbone au déploiement des dernières méthodes et outils numériques de gestion des données sur les projets de transport."

Le projet prévoit la construction d'un tronçon de 67 km d'une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre Ispartakule et Çerkezköy : vitesse maximale de conception de 200 km/h, double voie, chemin de fer électrifié et les systèmes requis, notamment le système européen de gestion du trafic ferroviaire de niveau 1, l'alimentation électrique et les auxiliaires.

La société a participé avec succès à des projets de métro et de chemin de fer en France, au Qatar et en Inde. Outre ses experts basés en Turquie et opérant sous le nom d'Assystem Envy, elle dispose également de pôles de spécialistes du transport au Royaume-Uni et en Inde, ayant acquis les consultants en infrastructures Schofield Lothian et STUP Consultants respectivement en 2021.

Le projet est cofinancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et par la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB). Il est hautement stratégique pour la Turquie car il améliorera la connectivité ferroviaire entre l'Europe et l'Asie, offrant une solution de distribution de fret et de transport public à faible émission de carbone qui stimulera l'activité économique régionale sans entraîner une augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

