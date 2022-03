AST Groupe : Résultat 2021

Résultats annuels 2021

• Exercice pénalisé par l'allongement des délais de gestion et les problématiques d'approvisionnement

• Carnet de commandes de 284 M€ (+ 28%)

• Situation financière saine et solide

Perspectives 2025 maintenues

En milliers d'euros Chiffre d'affaires EBITDA* % de CA Résultat opérationnel % du CA Résultat Net

2021 2020 159 851 175 828 4 669 12 642 2,9% 7,2% 740 8 526 0,5% 4,8% 85 5 439 % du CA 0,1% 3,1%

*EBITDA : résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements.

Le Conseil d'Administration d'AST Groupe, réuni le 28 mars 2022, sous la présidence d'Alain Tur, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2021. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes et leurs rapports sont en cours d'émission.

Résultats marqués par des problématiques conjoncturelles et sectorielles

AST Groupe clôture l'année 2021 avec un chiffre d'affaires de 159,8 M€ contre 175,8 M€ l'an passé

(- 9%) notamment lié à la baisse du carnet de commandes en Promotion et Lotissements ainsi qu'aux problématiques d'allongement des délais de gestion et d'approvisionnement des matières premières qui se sont aggravées sur le second semestre et ont retardé les ouvertures et l'avancement des chantiers.

Ces décalages de chantiers ont entrainé une baisse du chiffre d'affaires qui conjuguée à l'augmentation du prix des matériaux pèsent mécaniquement sur les résultats 2021 du Groupe. Ainsi, l'EBITDA s'élève à 4,7 M€ principalement marqué par la baisse de l'activité (- 2,4 M€), la contraction des marges (-2,7 M€) ainsi que l'augmentation des charges opérationnelles par rapport à 2020 (+ 2,4 M€). Le résultat opérationnel s'établit à 740 k€ à fin décembre 2021 et le résultat net demeure positif à 85 k€.

Afin de compenser la hausse des prix de revient et l'impact de la nouvelle réglementation RE 2020, le Groupe a depuis mai 2021 régulièrement augmenté ses prix de vente d'environ 10% dont les effets seront visibles courant du 2nd semestre 2022.

AST Groupe conserve une structure financière solide avec une trésorerie disponible à fin décembre de 37,7 M€ et ce, malgré le remboursement intégral de son PGE (10 M€), confirmant la solvabilité du Groupe. Ainsi, l'endettement net s'établit à - 11 M€1 et fait ressortir un gearing2 négatif de - 29% au 31 décembre 2021.

1 Emprunts et dettes financières + Obligations locatives - Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 Endettement net / Fonds propres

Dividende

Confiant dans les perspectives du Groupe, le Conseil d'Administration a décidé de proposer le versement d'un dividende de 0,10 € par action. Ce dernier sera soumis à l'approbation des

actionnaires lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 7 juin 2022.

Progression significative du carnet de commandes

La performance commerciale du Groupe sur 2021 lui permet d'atteindre son plus haut niveau historique de prises de commandes avec 2 518 unités, en progression de 22% par rapport à 2020.

Le carnet de commandes du Groupe à fin décembre s'élève ainsi à 284 M€ contre 222 M€ l'an passé, soit une progression de 28%. Ce dernier concerne pour près de 86% la division Maisons Individuelles à 243 M€ contre 174 M€ l'an passé (+ 40%) et pour 16 M€ la division Promotion et Lotissements qui devrait voir son carnet de commandes progresser suite au renforcement des équipes déjà engagé en 2021 avec l'objectif de signer 800 lots sur 2022. Le carnet de commandes de la division Mode constructif industriel s'établit à 25 M€, en progression de +24% traduisant la montée en puissance des ventes Natibox. Afin de répondre à la demande croissante du marché, le Groupe a investi dans un outil industriel dédié qui permettra de livrer 10 modules par semaine dès septembre 2022 et à terme 25 unités portées par la demande clients.

Cette dynamique et l'engouement pour les Maisons Individuelles se confirment sur le début d'année 2022 et permettent à AST Groupe de maintenir un bon niveau de prises de commandes. A fin février 2022, le Groupe totalise 341 prises de commandes (contre 348 à fin février 2021) dans un marché qui accuse une baisse de -27%3 sur le mois de janvier.

Afin d'améliorer le sourcing des entreprises sous-traitantes dans un marché tendu, AST Groupe innove en développant une marketplace de mise en relation avec les artisans, dénommée « La plateforme du chantier » et intégralement digitalisée, afin de proposer en ligne l'ensemble de ses marchés de travaux. De même, en réponse à la pénurie de profils sur certains métiers tels que conducteur de travaux, le Groupe va lancer son école de formation « E.M.I. by AST Groupe » dont la 1ère promotion devrait faire sa rentrée en septembre 2022.

Accompagnant l'ensemble de ces mesures, la satisfaction clients reste au cœur des préoccupations du Groupe et continue de s'améliorer. Sur 2021, la satisfaction globale moyenne s'établit à 86% sur

les 12 étapes du projet de construction, avec plus de 2 250 notations obtenues via l'application de suivi HomeWay d'AST Groupe. Ces bons résultats sont confirmés par l'enquête indépendante menée

depuis 3 ans par le cabinet Majors Consultants et réalisée auprès des clients du Groupe sur les logements livrés au cours de l'année. Sur 2021, 70% des clients sont satisfaits de leur logement4 (+ 6 points sur 2 ans) et le Net Promoter Score (NPS), qui mesure la propension de recommandation, progresse ainsi de 32 points sur 2 ans avec une part de promoteurs multipliée par 3.

Dans un contexte macroéconomique compliqué où les tensions sur les matières premières tendent à s'accentuer, AST Groupe bénéfice d'un carnet de commandes solide et demeure confiant dans sa capacité à compenser les hausses de prix et à rétablir ses marges. Fidèle à son ambition, le Groupe réaffirme sa volonté d'atteindre les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% d'ici 2025.

3 Caron Marketing - Janvier 2022

4 Clients ayant réceptionné leur logement en 2021 - Etude indépendante / Majors Consultants

