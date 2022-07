Ast Groupe : AST Groupe lance " La plateforme du Chantier " et digitalise le recrutement des artisans

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 7 juillet 2022 – 18h

AST Groupe lance « La plateforme du Chantier »

et digitalise le recrutement des artisans

Face aux problématiques de recrutement dans le BTP, AST Groupe innove et lance son propre outil collaboratif dédié à tous les acteurs de la construction : La P lateforme du Chantier. Cette plateforme collaborative unique permet de connecter les artisans du bâtiment, tous corps de métiers confondus (maçons, charpentiers, plombiers, peintres, électriciens…), avec les constructeurs et promoteurs en recherche de main d'oeuvre.

Bien que le secteur de la construction soit le secteur phare qui recrute en 2022, ce dernier reste confronté aux difficultés de recrutement d'une main d'œuvre qualifiée. Dans la galaxie des métiers du bâti, il est souvent compliqué d'entrer en contact avec les recruteurs pour effectuer une mission sur un chantier. Une réelle offre existe de la part des constructeurs et promoteurs mais elle n'atteint parfois pas les artisans et ouvriers qui sont pourtant intéressés et à la recherche de chantiers.

Afin de palier à ce problème, AST Groupe a créé et lancé sa propre plateforme collaborative dédiée aux métiers de la construction et du BTP : La Plateforme du Chantier avec pour objectif : la mise en relation entre Artisans, Constructeurs et Promoteurs.

Contrairement aux autres sites spécialisés, son accès est gratuit, illimité et réservé aux professionnels. Elle s'adresse à tous les Artisans du BTP travaillant avec les marques de constructeurs et promoteurs. C'est un nouvel outil conçu afin de construire et d'entretenir un partenariat durable, dans le temps entre tous les acteurs du bâtiment et de la construction.

La Plateforme du Chantier permet aux artisans de consulter et d'accéder gratuitement à des milliers d'annonces de marchés de travaux immobilier exclusifs dans toute la France, en ligne et 24h/24. A ce jour, plus de 2 000 offres sont déjà mises en ligne, un record pour une plateforme de recrutement spécialisée dans le bâtiment.

Sur La Plateforme du Chantier, les artisans pourront, après une inscription gratuite via un formulaire d'inscription :

Créer des alertes (création depuis une liste des offres et/ou depuis la fiche descriptive et liste de favoris

Réceptionner des alertes personnalisées par e-mail ou par SMS

Accéder à une messagerie : un espace d'échanges de messages entre artisans et Responsables de Centres Techniques et/ou Conducteurs De Travaux

Avec le lancement de La Plateforme du Chantier, AST Groupe fait une nouvelle fois figure d'acteur pionnier de la construction en affichant son ambition de rattraper un retard dans la digitalisation de tout un secteur. A travers cet outil numérique, AST Groupe propose l'ensemble de ses marchés de travaux et devrait ainsi améliorer le sourcing des entreprises sous-traitantes artisans mais également engendrer davantage d'efficacité sur les chantiers.

Découvrez La Plateforme du Chantier : www.laplateformeduchantier.com

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 28 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 –26 juillet 2022

AST Groupe

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Growth Paris - Mnémonique : ALAST – ISIN : FR0000076887

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xpxuksVpl23GmJ6ekpptl5JrapqVmGTJmpSZm2Ntl8nKa52SyGaVmsjIZnBmmWdr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75425-cp_ast_plateforme-chantier_vdd.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews