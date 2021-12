Ast Groupe : Calendrier financier 2022

Communiqué de presse

À Décines-Charpieu, le 21 décembre 2021 – 18h

Calendrier financier 2022 d'AST Groupe

AST Groupe annonce aujourd'hui son calendrier financier* pour l'année 2022 :

21 janvier 2022 Assemblée Générale Ordinaire (transfert Euronext Growth) 8 février 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 29 mars 2022 Résultats annuels 2021 10 mai 2022 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 7 juin 2022 Assemblée Générale 26 juillet 2022 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022 20 septembre 2022 Résultats du 1er semestre 2022 8 novembre 2022 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 8 février 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022

* Ce calendrier est indicatif et le Groupe se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus s'il le jugeait nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d'Euronext à Paris, à l'exception des résultats annuels et semestriels qui auront lieu avant l'ouverture.

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 28 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

AST GROUPE

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yJialsmclG/JxmltZ5yZnGWVb5xpmmCcbJfIyWhpaZzHmJxlmmuSl8jKZnBjmWxm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72470-cp_ast_calendrier_2022_vd.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews