Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 9 février 2021 – 18h

Chiffre d'affaires 2020 de 175,8 M€

Retour à la croissance sur le 4 ème trimestre (+ 4%)

trimestre (+ 4%) Engouement confirmé pour la maison individuelle (+ 11%)

Amélioration de la rentabilité sur l'exercice 2020

En Millions d'euros T4

2020* T4 2019** S2

2020* S2

2019** 2020* 2019** Variation % Maisons Individuelles 29,8 31,2 53,8 55,9 105,1 129,2 -19% Promotion & Lotissements 16,5 12,8 26,7 23,2 43,1 43,0 0% Système constructif industriel 7,5 7,7 14,7 14,7 27,6 29,3 -6% TOTAL 53,8 51,7 95,1 93,8 175,8 201,4 -13%

* Chiffres non audités.

** Reclassement du chiffre d'affaires de la succursale Natilia / Villa Club de l'activité Maisons Individuelles à l'activité Système constructif industriel, pour un montant de 0,7 million d'euros sur le 4ème trimestre 2019 et 3,1 millions d'euros pour l'année 2019.

AST Groupe confirme le redressement de son activité et renoue avec la croissance sur le 4ème trimestre (+ 4%). Ainsi, le chiffre d'affaires du 2ème semestre 2020 s'établit à 95,1 M€ et progresse de + 18% par rapport aux 6 premiers mois de l'année dépassant même le niveau du S2 2019 (93,8 M€). Porté par ce rebond, le chiffre d'affaires annuel s'élève à 175,8 M€ et confirme la bonne résistance du Groupe dans un contexte inédit.

Équipées et formées à travailler dans le respect des consignes sanitaires, les équipes d'AST Groupe ont maintenu sans interruption l'ensemble des chantiers du Groupe sur la fin d'année. La division Maisons Individuelles, bénéficiant de cette pleine mobilisation des équipes, s'inscrit à 53,8 M€ sur le 2ème semestre 2020 en croissance de 5% par rapport au 1er semestre 2020 marqué par les mesures de confinement. Sur l'année, l'activité se porte à 105,1 M€.

L'activité Système constructif industriel, sous l'impulsion des ventes de maisons Natilia, voit son chiffre d'affaires au S2 2020 s'établir à 14,7 M€ (+ 13% par rapport au S1 2020) portant le CA annuel à 27,6 M€. L'activité Promotion et Lotissements affiche sur le 4ème trimestre un chiffre d'affaires en croissance de 29%, lui permettant de rattraper le retard pris sur le 1er semestre et de revenir au niveau de 2019 pour s'établir à 43,1 M€ sur l'année 2020.

Engouement confirmé pour la maison individuelle sur le 2nd semestre

Sur l'année, les ventes du Groupe s'inscrivent à 2 061 unités portées par l'activité Maisons Individuelles (yc Réseaux) qui représente 94% des ventes.

Sur le second semestre 2020, les ventes en Maisons Individuelles (yc Réseaux) progressent de 11% par rapport à l'an passé bénéficiant de la bonne dynamique des agences en propre du Groupe (+ 28%). Ces dernières enregistrent une croissance de 4% de leurs ventes sur l'année 2020 dans un marché en baisse de - 8,5%(1). Cette augmentation confirme l'engouement des français pour la maison individuelle renforcé par les restrictions sanitaires prises en fin d'année.

Amélioration continue de la rentabilité

Au cours de la période, AST Groupe a poursuivi l'optimisation de ses process et réalisé des économies d'échelle en centralisant son bureau d'études pour l'ensemble de ses marques « Maisons Individuelles » au sein du Groupe. Ces mesures ont déjà amélioré les délais des projets de construction et permettront à terme de sécuriser les ventes. Ces leviers conjugués à la très bonne maîtrise des coûts opérationnels permettent à AST Groupe d'anticiper une amélioration significative de sa rentabilité sur l'année 2020.

Fort de cette dynamique commerciale positive et d'une situation financière très solide, AST Groupe démontre la résistance de ses activités et sa capacité à améliorer sa rentabilité malgré un contexte économique difficile. S'appuyant sur sa triple expertise de Constructeur, Promoteur et Industriel, AST Groupe va poursuivre son développement et retrouver un niveau de rentabilité normatif.

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 27 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Résultats annuels 2020 - 23 mars 2021 avant ouverture de la Bourse

AST Groupe

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr





Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.P

1) Source Markemétron 2020

