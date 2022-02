Chiffre d'affaires 2021 de 160 MEUR

Prises de commandes en croissance de 22%

Carnet de commandes de 284 M€ (+28%)

En Millions d'euros T4

2021* T4

2020* 2021* 2020* Variation

% Maisons Individuelles 26,1 29,8 98,7 105,1 -6% Promotion & Lotissements 5,6 16,5 32,3 43,1 -25% Mode constructif industriel 7,6 7,5 28,7 27,6 4% TOTAL 39,3 53,8 159,8 175,8 -9% * Chiffres non audités

AST Groupe clôture son exercice 2021 avec un chiffre d'affaires de 159,8 M€ contre 175,8 M€ l'an passé (- 9%) suite notamment aux problématiques d'approvisionnement de matières 1ères qui ont continué de peser sur les chantiers sur le 4ème trimestre et à la baisse du carnet de commandes en Promotion et Lotissements.

L'activité Maisons Individuelles, ralentie par l'allongement des délais d'approvisionnement et les tensions sur les entreprises liée à la forte demande, s'établit à 98,7 M€ sur 2021 (- 6%). Ces tensions devraient temporairement peser fortement sur les marges du Groupe. Cependant, ces décalages de chantiers devraient également se traduire dans le chiffre d'affaires de la division au cours de l'année 2022, comme le démontre l'évolution positive du carnet de commandes du Groupe. L'activité Promotion s'inscrit à 32,3 M€ en 2021 contre 43,1 M€ l'an passé freinée pour partie par les nouvelles règles d'urbanisation des villes entrainant une baisse continue des permis de construire qui devrait continuer de peser sur le 1er semestre 2022.

La division Mode constructif industriel maintient pour sa part un bon niveau d'activité avec un chiffre d'affaires de 28,7 M€ en croissance de 4% comparé à 2020, porté par la demande croissance de maisons à ossature bois Natilia et la montée en puissance des studios de jardin Natibox. Ce nouveau mode de construction représente désormais 18% du chiffre d'affaires du Groupe (vs 16% l'an passé).

Prises de commandes supérieures à 2 500 unités (+ 22%)

AST Groupe réalise sur 2021 sa meilleure performance commerciale avec 2 518 prises de commandes en progression de 22% par rapport à 2020 et de 14% par rapport à 2019. Sur la période, l'engouement pour les Maisons Individuelles (hors concessionnaires) s'est confirmé et se traduit par une augmentation de 29% du nombre de prises de commandes (1 553 unités) et de 36% en valeur (175 M€). Le prix moyen s'élève ainsi à 112,6 K€ HT sur l'exercice 2021 (+ 5%) et devrait continuer de progresser afin de pallier la hausse du coût des matières ainsi qu'à l'application de la RE 2020.

Les nouvelles contraintes environnementales et la recherche croissante d'un habitat moins énergivore et respectueux de l'environnement portent les prises de commandes de la division Mode constructif industriel. Elles s'établissent à 873 unités sur l'année (+ 18%) dont 81 unités pour le studio de jardin Natibox (+ 211% par rapport à 2020) qui confirme sa montée en puissance.

En Promotion et Lotissements, les prises de commandes s'établissent à 92 unités sur l'année contre 128 en 2020 suite notamment aux tensions sur les permis de construire. Cependant, les signatures sous compromis en 2021 représentent un chiffre d'affaires à réaliser à terme de plus de 50 M€.

Bénéficiant de cette dynamique commerciale positive, le carnet de commandes du Groupe s'élève à 284 M€ contre 222 M€ l'an passé, soit une progression de 28%. La division Maisons Individuelles marque la plus importante progression en s'améliorant de 40% pour s'établir à 243 M€ sur 2021 contre 174 M€ l'an passé. De même, le Groupe totalise 25 M€ de commandes à réaliser pour sa division Mode constructif industriel (+24%). En Promotion et Lotissements, la contraction de l'offre porte le carnet de commandes à 16 M€ à fin 2021.

Les hausses des prix de vente et la forte progression du carnet de commandes devraient permettre à AST Groupe d'enregistrer une nette hausse de son chiffre d'affaires et une amélioration de sa rentabilité sur 2022. Fort de cette bonne orientation, le Groupe confirme son ambition CAP 300 d'atteindre un chiffre d'affaires de 300 M€ pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% d'ici 2025.

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 28 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : 29 mars 2022 – Résultats annuels 2021

AST GROUPE

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA

