Promoteur, constructeur et aménageur, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque Natilia. Le CA par activité se répartit comme suit : - construction de maisons individuelles (67,5%) : marques Top Duo, C.E.R Constructions, Maison Auréa, Optima, Créa Concept, Villas Trident, Les maisons de l'hexagone et Maisons Idéoz ; - système de constructif industriel (20,4%) : développement d'un réseau de franchisés (marque Natilia), et fabrication d'ossatures bois et de charpentes ; - promotion immobilière et aménagement de terrains (12,1%) : marques AST Groupe et Evolim. La totalité du CA est réalisée en France.

Secteur Construction de logements