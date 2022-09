Ast Groupe : Résultats du 1er semestre 2022

Résultats du 1er semestre 2022

Hausse des coûts de revient qui pèse sur les résultats

Maintien d'un très bon niveau de trésorerie (37,3 M€)

Carnet de commandes de 335,7 M€ (+18%)

AST Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 79,8 M€ sur le 1er semestre 2022 dans un contexte géopolitique tendu où l'allongement des délais d'approvisionnement et la pénurie d'entreprises continuent de peser sur la réalisation des chantiers. Le Groupe affiche cependant sur le semestre une progression de ses activités en Maisons Individuelles (+3% à 55,7M€) et Mode Constructif Industriel (+7% à 16,6M€).

En milliers d'euros S1 2022 S1 2021 Chiffre d'affaires 79 835 90 332 EBITDA* 1 685 4 612 % de CA 2,1% 5,1% Résultat Opérationnel - 161 2 596 % du CA - 0,2% 2,9% Résultat Net

% du CA - 221

- 0,3% 1 672

1,9%

*EBITDA : résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements.

Le Conseil d'Administration d'AST Groupe, réuni le 19 septembre 2022, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2022. Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées, le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission .

Des résultats pénalisés par la hausse des coûts de construction et l'allongement des délais de chantiers

Sur la période, l'EBITDA* s'inscrit à 1,7 M€, pénalisé par la baisse du chiffre d'affaires mais également la hausse des matières premières et la mise en application de la RE 2020 qui entrainent une augmentation des coûts de construction supérieure à 15%. De même, le Résultat Opérationnel s'établit à – 0,2 M€ et le Résultat Net à – 0,2 M€ après l'enregistrement d'un Résultat Financier positif de 0,1 M€.

Afin d'absorber ces hausses, le Groupe a d'ores et déjà augmenté ses prix de ventes de 17% en Maisons Individuelles afin de restaurer progressivement ses marges dès 2023. Compte tenu des délais de livraison plus courts, les hausses passées sur les produits Natilia (+11%) et Natibox (+8%) se traduisent déjà dans les marges depuis juillet 2022.

Une structure financière solide et une trésorerie préservée à 37,3 M€

Dans cet environnement dégradé, AST Groupe a maintenu sa trésorerie à 37,3 M€ à fin juin (contre 37,7 M€ à fin décembre 2021). Ainsi, l'endettement net s'établit à – 7,7 M€ (1) et fait ressortir un gearing (2) négatif de - 21% au 30 juin 2022 (-29% au 31 décembre 2021).

Un carnet de commandes de plus de 330 M€

Le carnet de commandes du Groupe, porté par la bonne dynamique commerciale du 1er semestre 2022, progresse de 18% pour s'établir à 335,7 M€ dont 292 M€ en Maisons Individuelles (+ 20%), 20,2 M€ en Promotion et Lotissement (+ 27%) et 23,5 M€ pour sa division Mode constructif industriel (- 5%).

Ce dernier devrait également bénéficier des lancements commerciaux de 5 nouveaux programmes en Promotion et Lotissements et de la montée en puissance du réseau Natibox qui compte à ce jour 39 concessionnaires en France. La nouvelle usine dédiée au modulaire, opérationnelle depuis fin août, permettra de répondre à la demande croissante de ces studios de jardin. A ce jour, elle bénéficie d'une capacité de production de 5 modules par semaine qui sera portée à terme, à 25 modules hebdomadaires.

Un Groupe agile dans un contexte difficile

Accompagnant la baisse du marché immobilier, la tension sur les entreprises devrait se détendre sur la fin de l'année et permettre au Groupe de réduire progressivement ses délais de chantiers. Par ailleurs, afin de faire face à cette pénurie d'entreprises, AST Groupe a lancé en juin dernier son site « La plateforme du Chantier », véritable marketplace BtoB dédiée aux artisans et entreprises du bâtiment, sur lequel sont proposés l'ensemble des marchés de travaux disponibles du Groupe (2 225 marchés). Ce nouveau mode de sourcing a déjà permis à AST Groupe de référencer 19 nouvelles entreprises durant l'été. De même, en réaction à la pénurie de matériaux qui perdure, AST Groupe a en partie adapté ses prestations au contexte lui permettant à terme de réduire les délais de livraison sur les chantiers.

L'évolution des taux d'intérêt et la hausse des coûts de l'énergie devraient limiter dans les prochains mois les intentions d'achat de certains primo-accédants. Le Groupe, dont la dynamique commerciale reste bien orientée, a d'ores et déjà intensifié sa vigilance lors de l'étude des dossiers de financement de ses clients, en amont de la signature du contrat de construction, afin de limiter les risques de refus de crédit.

Dans un marché immobilier mis à mal, AST Groupe reste agile avec pour priorité d'améliorer sa rentabilité dès 2023 et maintient son ambition CAP 300 d'un chiffre d'affaires de 300 M€ pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% d'ici 2025.

La présentation des résultats semestriels se tiendra ce jour à 11h par visioconférence et sera disponible et téléchargeable sur le site du Groupe avant la réunion :

https://www.ast-groupe.fr/documents/presentations-financieres

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec près de 30 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 2ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochains RDV :

28 septembre 2022 : Forum Lyon Pôle Bourse au Palais du Commerce

8 novembre 2022 : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2022

AST Groupe

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Growth Paris - Mnémonique : ALAST – ISIN : FR0000076887

(1) Emprunts et dettes financières + Obligations locatives - Trésorerie et équivalents de trésorerie

(2) Endettement net / Fonds propres

