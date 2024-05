AST SpaceMobile, Inc. est engagée dans la construction d'un réseau cellulaire mondial à large bande dans l'espace pour fonctionner directement avec des appareils mobiles standards et non modifiés, basé sur sa propriété intellectuelle (IP) et son portefeuille de brevets, et conçu pour des applications à la fois commerciales et gouvernementales. Son service SpaceMobile est conçu pour fournir des services cellulaires à haut débit aux utilisateurs finaux qui ne bénéficient pas d'une couverture cellulaire terrestre et qui utilisent des appareils mobiles existants. La société est engagée dans la conception et le développement de la constellation de satellites BlueBird (BB) avant le lancement de son réseau cellulaire spatial à large bande distribué par une constellation de satellites en orbite basse (LEO). La société a l'intention de continuer à tester les capacités du satellite d'essai BlueWalker 3 (BW3), notamment en procédant à des essais supplémentaires avec des fournisseurs de services cellulaires et des appareils. La société opère principalement aux États-Unis, en Inde, en Écosse, en Espagne et en Israël.

Secteur Services de télécommunications sans fil