Astaka Holdings Limited est un promoteur immobilier intégré. L'activité principale de la société est la détention d'investissements. Les projets de la société comprennent One Bukit Senyum et Bukit Pelali @ Pengerang. Le projet One Bukit Senyum est situé dans le centre-ville de Johor Bahru, à moins d'un kilomètre du complexe des douanes, de l'immigration et de la quarantaine de Johor Bahru (point de contrôle de Johor Bahru vers Singapour). Le site de 11,85 acres est un développement mixte qui a le droit d'accueillir environ 6,2 millions de pieds carrés de nouveaux bâtiments. Le projet Bukit Pelali @ Pengerang est situé à cinq kilomètres du complexe pétrolier intégré de Pengerang, dans le sud de Johor, une commune de 363 acres. La société est à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement et d'acquisitions immobilières.

Secteur Développement et opérations immobilières