Lors de sa réunion du 24 mai 2024, le conseil d'administration d'Astal Laboratories Limited a nommé M. BIRENDRAKUMAR SAHOO (DIN : 06737993) en tant qu'administrateur indépendant non exécutif supplémentaire, avec effet au 24 mai 2024. M. Birendrakumar Sahoo est diplômé en médecine et travaille dans le domaine de la recherche médicale translationnelle. Le Dr Birendrakumar Sahoo a passé deux décennies à des postes de direction dans des organisations internationales telles que Terumo Corporation, au Japon, et Welch Allyn Inc, aux États-Unis.

Il a beaucoup voyagé et donné des conférences sur les méthodologies de recherche dans le monde entier. Il a participé à plusieurs projets de recherche de premier plan. Il a également mis en place un centre de télémédecine dans le cadre du projet de coopération régionale pour l'Asie du Sud au Bhoutan et a piloté le projet de soins de santé primaires connectés dans les pays africains.

Le Dr Birendrakumar Sahoo poursuit ses activités de recherche et d'enseignement en plus de sa pratique d'interniste.