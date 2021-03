Astaldi S.p.A. : s'ajuste brutalement à la parité de reprise par Webuild

Le projet prévoit la cession à Webuild des activités poursuivies de l'entreprise romaine. Les actionnaires d'Astaldi recevront 203 actions ordinaires Webuild pour 1 000 actions ordinaires Astaldi détenues. Ce ratio d'échange a été validé par les conseils d'administration des deux entreprises. "Ce ratio a été monté en tenant compte des revenus, des fonds propres et des performances financières des deux groupes en 2020 et sur la base des méthodologies d'évaluation généralement applicables, avec une référence particulière aux méthodologies dites fondamentales basées sur les plans économiques et financiers des deux groupes", explique Webuild, qui a longtemps été connue sous son patronyme historique, Salini Impregilo.

Le conseil d'administration d'Astaldi considère que le projet est une opportunité de créer un groupe d'envergure mondiale.