Astec Industries, Inc. conçoit, développe, fabrique et commercialise des équipements et des composants utilisés principalement dans la construction de routes et les activités de construction connexes. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Infrastructure Solutions et Materials Solutions. Le segment Infrastructure Solutions conçoit, étudie, fabrique et commercialise une gamme complète d'usines d'asphalte, de centrales à béton et de leurs composants et équipements auxiliaires, et fournit des équipements de construction de routes en asphalte, des systèmes thermiques industriels et d'autres équipements lourds. Le segment Materials Solutions conçoit et fabrique des équipements de traitement lourd, en plus d'assurer l'entretien et la fourniture de pièces pour les marchés des agrégats, des mines métalliques, du recyclage, des ports et de la manutention en vrac. Les produits de la société sont commercialisés tant au niveau national qu'international, principalement auprès des producteurs d'asphalte, des entrepreneurs de travaux routiers et d'équipements lourds, des entrepreneurs de services publics, des entrepreneurs de construction, de démolition, de recyclage et de concassage, entre autres.

