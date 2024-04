Astellas Pharma Inc. est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Les produits sont destinés essentiellement au traitement des maladies immunitaires, des maladies infectieuses, des maladies dermatologiques, des cancers et des troubles urologiques. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (28,8%), Amériques (34,5%) et autres (36,7%).

Secteur Produits pharmaceutiques