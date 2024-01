Astellas Pharma Inc. a annoncé qu'elle avait conclu une collaboration stratégique avec Mass General Brigham, axée sur la médecine translationnelle et le développement précoce, afin d'établir une approche intégrée du progrès scientifique et de l'expertise clinique. Les premiers projets d'intérêt mutuel seront axés sur des domaines clés d'investissement en R&D pour Astellas, notamment l'oncologie, les maladies rares et la thérapie cellulaire et génique. Grâce à cette alliance, Astellas et Mass General Brigham visent à : Accélérer l'innovation grâce à la recherche collaborative, ainsi qu'à l'exploration et à l'élargissement des nouvelles frontières de la recherche.

Traduire la recherche innovante en essais cliniques et en solutions exploitables qui répondent à de graves besoins non satisfaits et visent à améliorer les soins de santé pour tous. Tirer parti de l'expertise scientifique et clinique pour informer et accélérer le développement de nouvelles thérapies. Les collaborations universitaires sont un élément essentiel de la stratégie d'innovation d'Astellas.

Elles sous-tendent l'engagement continu de l'entreprise à améliorer les connaissances scientifiques, à mieux comprendre les maladies et les modalités, à optimiser les essais cliniques et, en fin de compte, à transformer les soins prodigués aux patients. Situé à Boston, dans le Massachusetts, Mass General Brigham est l'un des principaux centres médicaux universitaires des États-Unis. Le système de soins de santé mène des recherches approfondies et translationnelles dans tous les domaines, y compris l'oncologie, les maladies rares et la thérapie cellulaire et génique, grâce à ses initiatives de recherche et à ses centres thématiques, notamment l'Institut de thérapie génique et cellulaire.

Cette collaboration s'appuiera sur l'expertise clinique et de recherche de Mass General Brigham, ainsi que sur ses capacités, notamment en matière de données cliniques et de modèles cellulaires d'origine humaine.