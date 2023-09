La société japonaise Astellas Pharma a retiré mercredi la plainte qu'elle avait déposée contre le gouvernement américain, quelques jours après que son médicament contre le cancer de la prostate a été épargné de la première liste de médicaments qui feront l'objet de négociations de prix dans le cadre du programme Medicare.

À la fin du mois dernier, le gouvernement américain a sélectionné les dix premiers médicaments, dont l'anticoagulant Eliquis de Bristol Myers Squibb et Pfizer, qui feront l'objet de négociations de prix dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act) du président Joe Biden.

Plusieurs analystes s'attendaient à ce que le médicament contre le cancer de la prostate d'Astellas fasse partie de la liste.

En juillet, Astellas a intenté une action en justice contre le gouvernement américain, qui s'inscrit dans le cadre de plusieurs actions similaires visant à bloquer les négociations de prix, en faisant valoir que la loi et les réductions de prix forcées violeraient divers amendements à la constitution américaine.

"Notre décision de retirer l'affaire ne change pas notre conviction fondamentale que, dans sa forme actuelle, le programme de négociation des prix des médicaments Medicare créé par la loi sur la réduction de l'inflation est une mauvaise politique et est inconstitutionnel", a déclaré Astellas mercredi.

Le ministère américain de la santé et des services sociaux, qui supervise le programme Medicare pour les Américains âgés de 65 ans et plus, a lancé le processus de négociation pour les dix médicaments dont les nouveaux prix entreront en vigueur en 2026. Le programme vise à économiser 25 milliards de dollars par an sur les prix des médicaments d'ici à 2031. (Reportage de Mariam Sunny à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta)