Menarini Asia-Pacific a conclu un partenariat de licence exclusif à long terme avec Astellas Pharma Inc. (Astellas) pour le développement, la fabrication et la commercialisation de Smyraf® (nom générique : bromhydrate de peficitinib), un inhibiteur de Janus kinase (JAK) administré par voie orale, à Taïwan pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Smyraf® a été approuvé à Taïwan et bénéficie d'une protection par brevet pour la composition de la matière jusqu'en 2032. Selon les termes de l'accord, Astellas recevra des paiements totaux allant jusqu'à 5,5 millions d'euros, y compris des paiements initiaux et des paiements d'étape.

En outre, Menarini versera à Astellas un pourcentage élevé de redevances à un chiffre sur les ventes nettes de Smyraf®. Menarini aura la possibilité d'étendre les droits à certains marchés d'Asie du Sud-Est. Smyraf® a été développé et est actuellement commercialisé au Japon par Astellas. Il est indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (y compris la prévention des lésions articulaires structurelles) chez les patients dont la réponse aux traitements conventionnels est insuffisante.

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie auto-immune chronique qui affecte principalement les articulations, provoquant une inflammation, des douleurs et des lésions articulaires potentielles. Avec une prévalence estimée à 287,0 pour 100 000 personnes à Taïwan, la polyarthrite rhumatoïde est reconnue comme un problème de santé important, et des efforts sont faits pour améliorer son diagnostic, son traitement et sa prise en charge dans le contexte du vieillissement de la population dans la région.